Σεισμός - Φιλιππίνες: Εκατοντάδες μετασεισμοί μετά τα 7 Ρίχτερ (βίντεο)

Οι συνεχείς μετασεισμοί ανάγκασαν ανάστατους κατοίκους να κοιμηθούν στο δρόμο. Πόσα κτίρια μέχρι στιγμής έχουν υποστεί ζημιές.



Εκατοντάδες μετασεισμοί του χθεσινού κύριου σεισμού 7 βαθμών ταρακούναγαν όλη νύχτα τις βόρειες Φιλιππίνες, αναγκάζοντας ανάστατους κατοίκους να κοιμηθούν έξω, ανέφεραν σήμερα αρκετοί εξ αυτών, ενώ ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος άρχισε περιοδεία στην πληγείσα περιοχή για να εξακριβώσει την κατάσταση.

Η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε χθες το πρωί την επαρχία Άμπρα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 150 και πλέον, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων που έχουν δημοσιοποιήσει οι αρχές.

Κατέστρεψε κτίρια και προκάλεσε κατολισθήσεις, ενώ ταρακούνησε ακίνητα ως και στην πρωτεύουσα Μανίλα, 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

«Γίνονται μετασεισμοί κάθε 15 - 20 λεπτά από χθες», είπε ο Ρέτζι Τολεντίνο, εστιάτορας στην Μπενγκέτ. «Πολλοί κοιμηθήκαμε έξω την περασμένη νύχτα, σχεδόν όλες οι οικογένειες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Μάρκος έφθασε νωρίτερα στην επαρχία για να επιθεωρήσει τις ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, που αναμετέδωσαν απευθείας μέσω Facebook συναντήσεις του με τοπικούς αξιωματούχους.

