Οικονομία

Σκρέκας για ρεύμα: Τροπολογία για το πάγιο - Διορθώσεις για το Power Pass

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση στους πολίτες να μην υπάρχει σπατάλη ενέργειας. Η αντίδραση σε τυχόν πλήρη διακοπή παροχής αερίου από την Ρωσία και το πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2".

Όπως είπε ο Κώστας Σκρέκας, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», έχουν πολλαπλασιαστεί οι αγορές ηλεκτρικών οχημάτων σε σχέση με το 2019, τονίζοντας πως πλέον προσφέρονται κίνητρα για να μπορεί και μια μέση οικογένεια να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ υπάρχουν κίνητρα και για ηλεκτρικά δίκυκλα.

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως αυξάνονται οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, προσθέτοντας πως «ετοιμάζεται εθνικό σχέδιο για τις ανάγκες και την τοποθέτηση φορτιστών σε όλη την χώρα»

Για τα τιμολόγια ρεύματος και την επιδότηση

Ερωτηθείς για τις αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος και τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Υπ. Ενέργειας είπε πως «είναι πρώτη η Ρουμανία και δεύτερη η Ελλάδα πανευρωπαϊκά, σε ποσοστό επιδότησης» για να μειωθεί η επιβάρυνση για τα τιμολόγια ρεύματος», συμπληρώνοντας πως η Κυβέρνηση «ανακοίνωσε μηχανισμό που για τον Αύγουστο απορροφά έως το 90% της επιβάρυνσης και υποχρεώσαμε τις εταιρείες να δημοσιοποιούν το καθαρό κόστος της κιλοβατώρας».

Όπως αποκάλυψε ο κ. Σκρέκας, «σήμερα περνάμε διάταξη που δεν επιτρέπει στις εταιρείες να μεταβάλλουν το πάγιο, σε σχέση με αυτό που ίσχυε στις αρχές Ιουλίου και προηγούμενα, επειδή είδαμε τι προηγούμενες ημέρες πως 1-2 πάροχοι προχώρησαν σε αύξηση του παγίου. Θα περάσει σήμερα η τροπολογία αυτή».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ευρώπη, ο κ. Σκρέκας είπε πως «η αύξηση στις τιμές που έχουμε σε επίπεδο Ευρώπης είναι τεράστια, καθώς λόγω του πολέμου η Ρωσία μειώνει την παροχή φυσικού αερίου και όλη η Ευρώπη χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα», λέγοντας ακόμη ότι «το φυσικό αέριο ξεκίνησε να αυξάνεται πριν από τον Σεπτέμβρη στις διεθνείς αγορές».

Έκκληση να μην υπάρχει σπατάλη ενέργειας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάλεσε τους πολίτες να μην σπαταλούν ενέργεια, λέγοντας πως «Δεν πρέπει να ξοδεύουμε, να σπαταλούμε ενέργεια που δεν χρειαζόμαστε», αναφέροντας πως αυτό δεν κάνει καλό στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, αλλά ούτε στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Σχετικά με την επίδραση της μείωσης της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία, ο κ. Σκρέκας είπε ότι έχει υπάρξει μέριμνα και σενάρια, λέγοντας «έχουμε προνοήσει και αυξάνουμε την συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, μπορεί μέχρι και να διπλασιαστεί, υπάρχουν πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να λειτουργήσουν με πετρέλαιο αντί για φυσικό αέριο και έχουμε προχώρησει στην αύξηση του αποθέματος υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η νέα πλωτή δεξαμενή στην Ρεβυθούσα έχει ήδη φθάσει και στα τέλη Αυγούστου θα μπορεί να δεχθεί το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σχετικά με το Power Pass, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για να δεχθεί νέες αιτήσεις, είπε όμως πως εξετάζεται να ανοίξει για να γίνουν διορθώσεις από καταναλωτές, καθώς όπως είπε υπάρχει σχετικό αίτημα από ανθρώπους που κατά την υποβολή της αίτησης έκαναν λάθη στην δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού ή άλλων στοιχείων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρεβενά: Αρκούδα “τράκαρε” με αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Ο Σπόραρ υπέγραψε συμβόλαιο με τους “πράσινους”

Gov.gr Wallet: Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για ταυτότητα και δίπλωμα