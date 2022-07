Κοινωνία

Λέων - Μαρακάκης για Πισπιρίγκου: υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία... (βίντεο)

Τι είπαν ο ιατροδικαστής για τους αποκλίνοντες ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου και ο δικηγόρος για το ενδεχόμενο αίτημα για αποφυλάκιση της 33χρονης.

Για την πολύκροτη υπόθεση των νεκρών παιδιών στην Πάτρα και την άσκηση διώξεων σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησαν την Πέμπτη, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων και ο ποινικολόγος Γιάννης Μαρακάκης, ο οποίος λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε στην διάρρηξη που έγινε στο αυτοκίνητο του και την αμοιβή που δίνει… στον διαρρήκτη!

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας είπε πως από όσα ακούγονται από την πλευρά της κατηγορούμενης και γενικότερα στην δημόσια σφαίρα, «νομίζω ότι μιλάμε για διαφορετικές υποθέσεις. Από την μια “δεν υπάρχει κανένα στοιχείο” και από την άλλη “έχουμε αναλυτικές εκθέσεις από ειδικούς για κάθε περίπτωση”. Έχουμε ένα πόρισμα για τα δύο παιδιά (ενν. Μαλένα και Ίριδα) που είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν υπάρχει ούτε ένας ιατροδικαστής που να αμφισβητεί τον ασφυκτικό θάνατο».

Ο Γρηγόρης Λέων επεσήμανε πως «δεν θα φτάσουμε ιατροδικαστικά στους δράστες. Καθυστερήσαμε και πράγματι υπήρχαν προβλήματα στην αρχή, όμως χάρη στις κινήσεις της Δικαιοσύνης και την εκπληκτική δουλειά που έκαναν οι κ. Καρακούκης – Καλόγρηας, πλέον έχουμε ένα πλήρες πόρισμα».

Από την πλευρά του, ερωτηθείς εάν υπάρχουν στοιχεία ικανά για να καταδικαστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, ο Γιάννης Μαρακάκης είπε ότι «εφόσον έχει συνταχθεί κατηγορητήριο, σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές και αποχρώσες ενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα δικάσει ο κόσμος ούτε εμείς ούτε οι ιατροδικαστές. Θα έχει πολύ μεγάλο νομικό ενδιαφέρον η υπόθεση για όλους όταν φτάσει στο ακροατήριο».

«Οι ειδικοί έχουν ήδη μιλήσει. Υπήρξαν καθυστερήσεις σε ότι αφορά θέματα που σχετίζονται με την προδικασία, αλλά είναι δεδομένο πως υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ενοχής. Αποδεικτικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν άπειρα, αυτός είναι και ο λόγος που έχουν βασανιστεί οι Αρχές για να τα βρουν», προσέθεσε ο δικηγόρος.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να υποβληθεί αίτηση αποφυλάκισης από την Ρούλα Πισπιρίγκου, ο κ. Μαρακάκης είπε πως «είναι δύσκολο να αποφυλακιστεί, καθώς πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι επικίνδυνη για την κοινωνία. Ένας άνθρωπος που κατηγορείται πως σκότωσε τα παιδιά του, πως μπορεί να μην συνιστά απειλή για την κοινωνία;».

Ερωτηθείς για την τραγωδία με το ελικόπτερο, ως δικηγόρος που ειδικεύεται στα ατυχήματα και δυστυχήματα, ο κ. Μαρακάκης είπε ότι «η επιβίβαση και αποβίβαση πρέπει να γίνεται με ειδικό τρόπο, ασφαλή για τον επιβάτη, που δεν έχει εξοικείωση με τις συνθήκες ασφαλείας», ενώ σημείωσε πως «υπάρχει μια ευελιξία μεταξύ των εταιρειών για το αν κατά την επιβίβαση και αποβίβαση θα κλείσει ο κινητήρας, καθώς εάν υπάρχει επόμενο δρομολόγιο αμέσως μετά την προσγείωση, συνήθως δεν κλείνει ο κινητήρας, γιατί διαφορετικά απαιτούνται σαράντα λεπτά για να μπορέσει να απογειωθεί πάλι το ελικόπτερο».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους κ. Λεών και Μαρακάκη, από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

