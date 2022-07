Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr Wallet: “φρενίτιδα” για ψηφιακή ταυτότητα και δίπλωμα - Όλη η διαδικασία

Δεκάδες χιλιάδες πιστοποιητικά ψηφιοποιήθηκαν τις πρώτες ώρες. Τι κάνει ο πολίτης αν χάσει το έγγραφο ή το κινητό του. Η πιστοποίηση γνησιότητας, τα ταξίδια στο εξωτερικό και ο μοναδικός Αριθμός Πολίτη.

Βήμα - βήμα την διαδικασία για την εγκατάσταση της εφαρμογής gov.gr Wallet το κινητό τηλέφωνο κάθε πολίτη, εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε ότι αφορά τον έλεγχο για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών, ο Γ.Γ. του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε πως τα στοιχεία των ψηφιακών πιστοποιητικών δεν θα είναι άμεσα ορατά, αλλά ο ελεγκτής θα σκανάρει έναν QR κωδικό που «βγαίνει» στην εφαρμογή και μετά από αυτό, για να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της ταυτότητας και του διπλώματος, θα απαιτείται σχετική έγκριση του πολίτη, μέσω της συσκευής του κινητού του και της παραγωγής ενός εξαψήφιου κωδικού.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος επεσήμανε πως «απόλυτα ισοδύναμα με τα έγχαρτα πιστοποιητικά είναι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα και θα γίνονται αποδεκτά σε όλη την χώρα και από όλους τους φορείς του Δημοσίου, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα».

«Εάν χαθεί το χαρτί της ταυτότητας ή του διπλώματος πρέπει να το δηλώσει ο πολίτης στην αρμόδια υπηρεσία. Αυτόματα τότε θα ανακληθεί και η ισχύς του αντίστοιχου εγγράφου στην ψηφιακή μορφή και έτσι, αν και όταν σκαναριστεί, θα φαίνεται πως δεν είναι έγκυρο. Εάν χάσουμε το κινητό μας τηλέφωνο, μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική δήλωση απώλειας στο gov.gr και όταν αποκτήσουμε νέο κινητό, να κατεβάσουμε εκ νέου εκεί την εφαρμογή και τα σχετικά ψηφιακά πιστοποιητικά», διευκρίνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος για τις περιπτώσεις κλοπής η απωλειών.

Ακόμη, υπογράμμισε πως αν κάποιος εγκαταστήσει το gov.gr Wallet σε μία συσκευή και έχει εκεί τα πιστοποιητικά του, εφόσον μετά ενεργοποιήσει την εφαρμογή σε άλλη συσκευή, η ταυτότητα και το δίπλωμα θα είναι «διαθέσιμα» στην δεύτερη συσκευή, ενώ θα έχουν καταστεί ανενεργά στην πρώτη, καθώς μπορεί κάθε φορά να «λειτουργεί» σε ένα κινητό η εφαρμογή.

Πιερρακάκης: 45.000 ψηφιακές ταυτότητες και διπλώματα σε λίγες ώρες

Τις 45.000 αγγίξαν συνολικά οι ψηφιακές ταυτότητες και τα ψηφιακά διπλώματα οδήγησης που «κατέβασαν» πολίτες στην εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσα στις πρώτες ώρες της λειτουργίας της, όπως αποκάλυψε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε πως μέχρι νωρίς το πρωί της Πέμπτης, είχαν ψηφιοποιηθεί 25.200 ταυτότητες και 19.400 διπλώματα οδήγησης, από πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και εκτίμησε ότι είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός όσων κατέβασαν την εφαρμογή, αλλά δεν έχουν κατεβάσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά, λόγω περιορισμένης πρόσβασης, αφού αυτό σχετίζεται με τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ. Από σήμερα, στην εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση και οι πολίτες που το ΑΦΜ τους λήγει σε 2.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, πολλές χώρες της ΕΕ ενδιαφέρονται να «υιοθετήσουν» το Gov.gr Wallet και να εφαρμόσουν ανάλογα συστήματα στην επικράτεια τους, προσθέτοντάς ότι «σύντομα θα μπορούμε να ταξιδέψουμε με αυτά τα ψηφιακά έγγραφα και στο εξωτερικό».

Ο Υπουργός επεσήμανε πως επήλθε μια πολύ σημαντική μεταβολή, καθώς η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης είναι για πρώτη φορά επαληθεύσιμα έγγραφα, δηλαδή μπορεί κανείς να βεβαιώνει ότι είναι γνήσια, ενώ αποκάλυψε ότι σταδιακά όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα θα μπορούν να έχουν και ψηφιακή μορφή.

Σε ότι αφορά τον Εναίο Αριθμό Πολίτη, ανέφερε ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί και εκκρεμεί ένα Προεδρικό Διάταγμα για να μπορούν να πραγματοποιηθούν και κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις, καταλήγοντας πως «δεν είμαστε μακριά» από την υλοποίηση του.

