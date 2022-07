Ζώδια

Ζώδια: η νέα Σελήνη και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Σημαντικές μεταβολές φέρνει η ημέρα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Αστρολογικά το γεγονός της ημέρας είναι η Νέα Σελήνη στο φωτεινό Λέοντα, η οποία μας ωθεί να κλείσουμε την πόρτα στα παλιά και να προχωρήσουμε με τόλμη μπροστά για να αντιμετωπίσουμε καινούργιες προκλήσεις. Μας δίνει θάρρος, δύναμη, ισχυρή θέληση και κίνητρα για να αλλάξουμε οτιδήποτε δε μας αρέσει, εμποδίζει ή καθυστερεί την εξέλιξή μας, όμως όλα αυτά εννοείται ότι δε θα γίνουν χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις και να δημιουργηθούν ρήξεις. Καινούργιοι έρωτες θα γεννηθούν αυτή την περίοδο, γεμάτοι φλόγα και πάθος που θα κάνουν την καρδιά μας να χτυπήσει δυνατά και θα μας τροφοδοτήσουν με ενέργεια και ζωντάνια, άλλοι όμως μπορεί να ολοκληρώσουν το κύκλο τους και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Επαγγελματικά, η εποχή ενδεχομένως να μην επιτρέπει φρέσκα ξεκινήματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε επαφές και να ερευνήσουμε νέες προοπτικές, ώστε την ερχόμενη σεζόν να είμαστε προετοιμασμένοι ανάλογα.

ΚΡΙΟΣ

Η Νέα Σελήνη στον 5ο ηλιακό σας οίκο σας επιφυλάσσει αρκετές εξελίξεις στον ερωτικό τομέα, καθώς θα συνειδητοποιήσετε ότι μια κατάσταση έφτασε στο τέλος της και θα πρέπει να την τελειώσετε και να πάτε παρακάτω. Ωστόσο, καινούργιες ευκαιρίες θα εμφανιστούν, ακόμα και για να δημιουργήσετε μια σχέση, που αυτή τη φορά θα έχει όλες τις προδιαγραφές να κρατήσει για καιρό. Από την άλλη, θα κάνετε αρκετές επαφές και θα προσεγγίσετε ανθρώπους που κατέχουν θέσεις-κλειδιά, ίσως και μέσω φιλικών προσώπων που θα βοηθήσουν στην επαγγελματική σας ανέλιξη.

ΤΑΥΡΟΣ

Αρκετές αλλαγές φέρνει η Νέα Σελήνη στον 4ο οίκο σας τόσο στο σπίτι σας, όσο και στο οικείο σας περιβάλλον. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε μετατροπές στο χώρο σας, να θέλετε να τον ανανεώσετε, να τον ομορφύνετε, ακόμα και να αναγκαστείτε να μετακομίσετε. Επίσης, τα πράγματα που αφορούν σε ένα ακίνητο θα γίνουν πολύπλοκα και θα αφιερώσετε αρκετό χρόνο για να τα διευθετήσετε. Από την άλλη, θα αναλάβετε περισσότερες οικογενειακές ευθύνες, ενώ οι σχέσεις σας με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα περάσουν μια κρίση ή θα χρειαστεί τη φροντίδα ή τη βοήθειά σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η Νέα Σελήνη στο Λέοντα σας ευνοεί αρκετά, καθώς θα σας δώσει τη δυνατότητα να κλείσετε γραφειοκρατικές ή άλλες πρακτικές σας εκκρεμότητες, να συζητήσετε αρκετά, να ανταλλάξετε ιδέες και να κάνετε τις δικές σας προτάσεις όσον αφορά σε επαγγελματικά ζητήματα. Θα εκμεταλλευτείτε το κάθε λεπτό του χρόνου για να δρομολογήσετε διάφορα σχέδιά σας, ως εκ τούτου η καθημερινή σας ρουτίνα θα αλλάξει. Από την άλλη, θα κάνετε αρκετές γνωριμίες, ίσως και να διευθετήσετε μια αγορά μεταφορικού μέσου ή είδους τεχνικού εξοπλισμού.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η Νέα Σελήνη στο Λέοντα θέλει να παραμείνετε συνεπείς και προσγειωμένοι, να έχετε αυτοέλεγχο, να κάνετε σωστό διαχωρισμό των βασικών και των μη αναγκών σας και να σταματήσετε οποιαδήποτε σπατάλη υλική ή συναισθηματική. Προτάσεις συνεργασίας και συμφωνίες που θα σας γίνουν θα χρειαστούν αρκετή έρευνα και προσοχή στη λεπτομέρεια, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση. Ερωτικά, θα ανεβάσετε τον πήχη αρκετά γιατί πλέον θα αναζητήσετε την ουσία, τη διάρκεια και την κάλυψη συγκεκριμένων επιθυμιών σας κι όχι μόνο την ευχαρίστηση σας, κάτι που όμως θα σας δυσκολέψει μέχρι να το βρείτε.

ΛΕΩΝ

Η περίοδος δικαιωματικά σας ανήκει και η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας έρχεται να το επιβεβαιώσει, δίνοντάς σας αρκετές ευκαιρίες να καταφέρετε αυτά για τα οποία προσπαθείτε για χρόνια. Μη διστάσετε να γυρίσετε την πλάτη στα παλιά, ούτε να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζονται προκειμένου να πετύχετε το σκοπό σας. Τόσο στο επαγγελματικό, όσο και στο ερωτικό επίπεδο τα προσόντα σας θα φανούν και θα ξεχωρίσετε για το χαρακτήρα αλλά και συνολικά την προσωπικότητά σας. Η γοητεία σας θα είναι εμφανής, θα ελκύετε τους ανθρώπους, οπότε μια θετική εξέλιξη που θα αφορά στην προσωπική σας ζωή είναι πολύ πιθανή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Νέα Σελήνη στον 12ο οίκο σας θα προσπαθήσει να σας κατευνάσει και να σας «παγώσει» λίγο συναισθηματικά, με στόχο να δείτε αντικειμενικά και ρεαλιστικά όλα τα θέματά σας, κυρίως αυτά που παραμένουν αρκετό καιρό άλυτα. Και σίγουρα δε θα καταφέρετε να προχωρήσετε, αν πρώτα δεν κλείσετε τους παλιούς λογαριασμούς σας. Από την άλλη, μυστικά κι αποκαλύψεις θα σας ανοίξουν τα μάτια και θα τα χρησιμοποιήσετε, αν χρειαστεί, για να «οχυρωθείτε» περισσότερο στη δουλειά σας. Πάντως είναι μια περίοδος που θα ξεφορτωθείτε αρκετά από αυτά που χρόνια κουβαλάτε μέσα σας.

ΖΥΓΟΣ

Αρκετά καινούργια και αξιόλογα πρόσωπα θα φέρει στη ζωή σας η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω και θα βοηθήσει βέβαια το γεγονός ότι κι εσείς θα το «κυνηγήσετε» περισσότερο, αφού θα γίνετε πιο εξωστρεφείς και πρόθυμοι να πλησιάσετε και να ανοίξετε επαφές ακόμα και με ανθρώπους που δε γνωρίζετε. Ίσως αποκτήσετε προσβάσεις και διασυνδέσεις μέσω κάποιων ανθρώπων του κοινωνικού σας περιβάλλοντος, που θα βοηθήσουν στα επαγγελματικά σας. Από την άλλη, πιθανόν να αλλάξει και το είδος της διασκέδασής σας όπως επίσης και ο φιλικός σας κύκλος ή να εμπλουτιστεί με επιπλέον άτομα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η Νέα Σελήνη στον 10ο οίκο σας αυξάνει τις φιλοδοξίες σας αλλά και τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και σας φορτώνει με αρκετή δουλειά, που μέσα από αυτήν θα αποδείξετε τις ικανότητές ας. Από την άλλη, διαφωνίες με ένα συνεργάτη ή ανώτερό σας κάνουν το κλίμα βαρύ, όμως όλα αυτά θα σας βάλουν στη διαδικασία να σκεφτείτε μήπως ήρθε η ώρα να αποδεσμευτείτε από την υπάρχουσα εργασία ή να αυτονομηθείτε τελείως. Επίσης, είτε είστε σε σχέση είτε μόνοι, ένα πρόβλημα θα αιωρείται πάνω από τα κεφάλια σας που δε θα σας αφήνει να χαρείτε ξέγνοιαστοι τις στιγμές σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ανοίγει τους ορίζοντές σας η Νέα Σελήνη στον φλογερό Λέοντα και σας βοηθά να επεκταθείτε και να εξερευνήσετε επαγγελματικές προοπτικές και ευκαιρίες εντός ή και εκτός χώρας. Ταξίδια και συχνές μετακινήσεις για λόγους δουλειάς είναι πιθανά. Επίσης, σας σπρώχνει να μάθετε επιπλέον πράγματα, να εξειδικευτείτε, να πάρετε συγκεκριμένες γνώσεις για να μπορέσετε να εξελιχθείτε στη δουλειά σας και να μη μείνετε στάσιμοι. Οι καινούργιες επαφές ίσως φέρουν και καινούργιες γνωριμίες, μία εκ των οποίων μπορεί να έχει και ερωτική χροιά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η Νέα Σελήνη σας καλεί να τα βάλετε όλα σε τάξη τόσο τις επαγγελματικές και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, όσο και τα ερωτικά σας και να σταματήσετε τις επιπολαιότητες. Θα γίνετε πιο προσεκτικοί στις επιλογές σας, θα μαζέψετε το χέρι σας και θα δραστηριοποιηθείτε για να κλείσετε εκκρεμότητες είτε γιατί θα αναγκαστείτε είτε γιατί θα θέλετε να κάνετε μια καινούργια αρχή, απαλλαγμένοι από το άγχος όλων αυτών των υποθέσεων. Δεν αποκλείεται να ψάξετε να βρείτε συμφέρουσες λύσεις και τρόπους για να αυξήσετε τα έσοδά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η Νέα Σελήνη που γίνεται στον άξονά σας, το Λέοντα φέρνει μια αναταραχή σε όλων των ειδών τις σχέσεις σας, με στόχο όμως να τελειώνετε με τα κακώς κείμενα και να κάνετε μια καινούργια αρχή. Το πρώτο πράγματα που θα χρειαστεί είναι να σταματήσετε να φορτώνεστε με ευθύνες που δε σας αναλογούν, αλλά και να αναγνωρίσετε κάποιους εσφαλμένους χειρισμούς σας, εξ αιτίας του συναισθηματισμού σας, ώστε να μην τους επαναλάβετε. Αν είστε μόνοι, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει εξελίξεις και μάλιστα απρόσμενες στα ερωτικά σας, καθώς η ανάγκη σας για δημιουργία ενός σταθερού δεσμού θα είναι αρκετά αυξημένη.

ΙΧΘΥΣ

Εργασιακά αλλά και θέματα που αφορούν στην υγεία σας έρχονται στο προσκήνιο με αυτήν την Νέα Σελήνη. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να αποδείξετε τις ικανότητές σας, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί ο όγκος της δουλειάς σας, αλλά και οι κόντρες και οι ανταγωνισμοί με συναδέλφους ή υπαλλήλους σας, όπου από ένα σημείο και μετά θα επικρατεί ψυχρό κλίμα στις σχέσεις σας. Επιπλέον, θα αρχίσετε να φροντίζετε περισσότερο τη διατροφή σας, ίσως κόψετε μια βλαβερή συνήθεια για τον οργανισμό σας ή ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης για καλύτερη φυσική κατάσταση και ευεξία.

