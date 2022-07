Πολιτική

Μητσοτάκης για κινητό Ανδρουλάκη: ανάγκη για άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης

Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής. Τι ζήτησε για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε, το πρωί της Πέμπτης, τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαλευκανθεί απόλυτα και γρήγορα η υπόθεση με την μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το ταχύτερο δυνατόν, ακόμη και αύριο.

Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση

Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε πως την Παρασκευή στις 14:00 θα συνεδριάσει, κεκλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με θέμα τη διερεύνηση της μηνυτήριας αναφοράς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, για παράνομη παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου.

Στην Επιτροπή έχουν κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ και ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ενώ θα παρίστανται οι υπουργοί, Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αίτημα και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Με επιστολή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητούν από τον Πρόεδρο της Βουλής την άμεση ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) σχετικά με τις υποθέσεις παρακολουθήσεων.

Το αίτημα υπογράφουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή: Νικόλαος Βούτσης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Σπύρος Λάππας και Παύλος Πολάκης.

Στο αίτημά τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως «οι καταγγελίες αυτές δεν αφορούν μόνον τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ή το κόμμα του, αλλά πλήττουν στον πυρήνα τους τη δημοκρατία και τις ελευθερίες στη χώρα μας».

ΠΑΣΟΚ: συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον Παπαδημητρίου;

Σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που εξεδόθη το μεσημέρι της Πέμπτης, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ ότι τα τηλέφωνά μας παρακολουθούνται από Έλληνες, Τούρκους, Ρώσους και λοιπούς. Αναρωτιόμαστε αν η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός συμφωνούν μαζί του ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι.

Από την αγωνία του να υποβαθμίσει το θέμα, ο βουλευτής της ΝΔ παραγνωρίζει ότι ελέγχθηκαν τα κινητά τηλέφωνα περισσότερων από διακοσίων ευρωβουλευτών και δεκάδων συνεργατών. Μόνο η περίπτωση της απόπειρας παγίδευσης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη εντοπίστηκε. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα επιμείνει να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Διαφάνεια».

Το ΠΑΣΟΚ ζητούσε ενεργοποίηση της Βουλής και "εξηγήσεις" από ΕΥΠ και ΑΔΑΕ

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, ζήτησε την Τετάρτη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση Μπούρα.

«Η απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, που πιστοποιήθηκε από ειδική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκε η παγίδευση του τηλεφώνου γνωστού δημοσιογράφου, με την χρήση του ίδιου προηγμένου λογισμικού. Θυμίζουμε, επίσης, τις καταγγελίες κόμματος της αντιπολίτευσης για την παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου των κεντρικών γραφείων του», αναφέρει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «η διαδοχή αποκαλύψεων και καταγγελιών δεν αποτελεί τυχαίο περιστατικό, αλλά προδίδει οργανωμένη παράνομη δράση αδιαφανών μηχανισμών, άγνωστο, μέχρι στιγμής, αν πρόκειται για κρατικούς ή ιδιωτικούς».

«Εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Ατομικά Δικαιώματα τελούν εν διακινδυνεύσει. Η απάντηση στους υπαρκτούς κινδύνους υπονόμευσης της Δημοκρατίας, της νομιμότητας και της πολιτικής ομαλότητας δεν εξαντλείται στη δικαστική διερεύνηση, όπως θα συμβεί, ύστερα από την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών, της συνταγματικής τάξης και της πολιτικής ζωής αποτελεί υποχρέωση όλου του πολιτικού κόσμου και, πάντως, της δημοκρατικής παράταξης, που θα κινητοποιήσει κάθε θεσμικό μηχανισμό διαφάνειας για να διακριβωθεί ποιοι κρύβονται πίσω από τις επαίσχυντες παρακολουθήσεις και την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών», αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτουν ότι «επειδή εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξαρτήτων αρχών και για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ ανήκει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας (άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων)».

