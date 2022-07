Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πιοιους τρόπους ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Την Δευτέρα 1η Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους σε όλες τις περιφέρειeς της χώρας πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Ο θεσμός του Προσωπικού Iατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής, πρόληψης διάγνωσης θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι υπάρχουσες σχέσεις των πολίτων με τους ιατρούς που τους παρακολουθούν δεν μεταβάλλονται ούτε και παρεμποδίζονται.

Με τον νόμο 4931/2022 ο Προσωπικός Γιατρός είναι το στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Σε αυτόν ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτόν θα συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας.

Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.

Ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των ιατρών στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Για τις δύο περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 01/09/2022 και οι εγγραφές των ιατρών παρατείνονται μόνο για αυτές τις δύο περιοχές έως τις 31/08/2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Υπουργικό Συμβούλιο: η “καυτή” ατζέντα της συνεδρίασης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: διπλή δόση και έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή τον Αύγουστο