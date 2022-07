Κοινωνία

Καιρός: "Κοκτέιλ" ζέστης και βροχής - Ποιες περιοχές είναι στο "κόκκινο"

Οι Αρχές στην Ελάδα έχουν τεθεί σε "συναγερμό' λόγω της επικίνδυνης σύμπτωσης των καιρικών φαινομένων, που μπορεί να προκαλέσουν φωτιές και πλημμύρες.



Ένα καιρικό κοκτέιλ ζέστης, βροχής και ισχυρών βοριάδων θέτει σε συναγερμό τις αρχές τόσο για το ενδεχόμενο πυρκαγιών όσο και πλημμυρικών φαινομένων. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσουν οι ήδη επιβαρυμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα μας σήμερα και αύριο Αιτία της σημαντικής αυτής επιδείνωσης αποτελεί η αναμενόμενη ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές και ξηρές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, και οι οποίες έχουν αυξήσει σημαντικά την ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων.

Συνολικά, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα και αύριο αναμένεται να χαρακτηριστούν από τον ιδιαίτερα επικίνδυνο, για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, τύπο καιρού Hot - Dry - Windy. Ειδικότερα: Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Αττική, Βοιωτία, Κ. και Ν. Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία. Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Έβρο (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Δαδιάς), και τοπικά σε Ροδόπη, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ηλεία, Μεσσηνία, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο και Σάμο. Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές αναμένεται στις βορειότερες νήσους των Κυκλάδων.

Για σήμερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, οι ισχυρές ριπές των βορειάδων μετατρέπουν τις περιοχές επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αναμένουμε ριπές 7 και 8 μποφόρ σε Λέσβο, Χίο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Σποράδες και Δωδεκάνησα όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιά, ενώ ισχυρούς βορειάδες θα έχουμε και σε νότια Εύβοια, Κυκλάδες, νότια Κρήτη, αλλά και σε Πήλιο, τμήματα της Φθιώτιδας, Βοιωτίας σε Αττική και σε τμήματα της Κορινθίας, Λακωνίας και Αργολίδας».



Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας), Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου).

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη προβλέπονται στην Μακεδονία, στην Ήπειρο και στην Θεσσαλία, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρά τη μικρή πτώση στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές τις απογευματινές ώρες. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, όμως στην Μακεδονία θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Μακεδονία θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά βορειοδυτικοί, έως 5 μποφόρ. Στην Θράκη θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί, έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου και στην Ήπειρο έως 35 βαθμούς Κελσίου.





Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Θεσσαλία πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά και νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου.

