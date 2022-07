Κόσμος

Reuters για Pegasus: Επίθεση χάκερ σε Επίτροπο και υπαλλήλους της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ύποπτα στοιχεία έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.



Στοιχεία ότι το κινητό τηλέφωνο του επιτρόπου Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς και άλλων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν στόχος απόπειρας χακαρίσματος έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.

Οι δράστες επιχείρησαν να εγκαταστήσουν το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης Pegasus. Μολονότι δεν έχουν βρεθεί αδιάσειστες αποδείξεις ότι τα κατάφεραν, οι ερευνητές της ΕΕ εντόπισαν σοβαρές ενδείξεις ότι σημειώθηκε χακάρισμα, όπως αναφέρει ο ίδιος ο κ. Ρέιντερς σε επιστολή που έστειλε τη Δευτέρα στην ευρωβουλευτή Σοφία Ιν ιτ Βελντ, η οποία είναι μέλος της αρμόδιας ερευνητικής επιτροπής.

Η όλη έρευνα άρχισε το 2021, όταν η Apple ενημέρωσε τον Επίτροπο Ρέιντερς πως η συσκευή iPhone που χρησιμοποιούσε είχε κατά πάσα πιθανότητα γίνει στόχος επίθεσης με το Pegasus.

Η ειδοποίηση από την Apple ενεργοποίησε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Κομισιόν, οι οποίες εξέτασαν το κινητό του Βέλγου Επιτρόπου και ενός αδιευκρίνιστου αριθμού υπαλλήλων της ΕΕ.

Στην επιστολή του προς την ευρωβουλευτή ο κ. Ρέιντερς αναφέρει ότι με τα σημερινά δεδομένα «είναι αδύνατο να αποδοθεί» σε κάποιον η επίθεση «με απόλυτη βεβαιότητα». Ο Επίτροπος προσθέτει ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η κα Ιν ιτ Βελντ, η οποία έδωσε την επιστολή στο Reuters, είπε στο διεθνές πρακτορείο πως πρέπει οπωσδήποτε να διαλευκανθεί ποιοι στοχοποίησαν την Κομισιόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή των πολιτών