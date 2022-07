Κόσμος

Γκάλοπ - Ερντογάν: “Bουτιά” σε 32 επαρχίες για το κόμμα του

Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας για τα ποσοστά πυο συγκεντρώνει το κόμμα του, σε σχέση με πριν απο μια 4ετία. Τι δείχνουν οι αριθμοί για τα άλλα κόμματα.

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας ORC σε 32 επαρχίες, το κυβερνών κόμμα AKP έχασε πάνω από το 15 % των ψήφων σε 4 χρόνια. Ανάλογη απώλεια γνώρισε και ο άλλος εταίρος της Λαϊκής Συμμαχίας, το MHP.

Συγκεκριμένα η στήριξη του AKP, που ήταν 42,56% το 2018, μειώθηκε στο 27,1% με απώλειες 15,46 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ψήφος του MHP μειώθηκε επίσης από 11,1% σε 7 %.

Από την άλλη, η ψήφος του CHP, που ήταν 22,8 % το 2018, ανήλθε στο 24, ενώ η ψήφος του Καλού Κόμματος (IYI) που ήταν 9,9 %, ανήλθε στο 22,1.

