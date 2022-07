Υγεία - Περιβάλλον

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Έκκληση για βοήθεια - Ο 3χρονος Γιώργος χρειάζεται ιατρικό εξοπλισμό

Μεγάλη είναι ήδη η ανταπόκριση των απλών πολιτών. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε…

Έκκληση για βοήθεια, προκειμένου ο 3χρονος Γιώργος, που υποφέρει από προβλήματα υγείας, να έχει τον ιατρικό εξοπλισμό που του είναι απαραίτητος για να βελτιωθεί η καθημερινότητα του, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέροντας τα εξής:

«Ο Γιώργος είναι ένα αγόρι μόλις τριών ετών και παιδί μιας τετραμελούς οικογένειας. Τους πρώτους μήνες της ζωής του παρουσίασε μια όχι τόσο σπάνια πλέον αλλά αρκετά δύσκολα ανιχνεύσιμη στον προγεννητικό έλεγχο πάθηση. Η οικογένειά του είχε τα χαρακτηριστικά μιας μέσης ελληνικής οικογένειας που όμως μπροστά στο πρόβλημα του Γιώργου κατέρρευσε. Η μητέρα δεν μπορεί πλέον να εργαστεί και ο πατέρας δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί πλήρως στα αυξημένα κόστη. Ο Γιώργος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος χωρίς περπατούρα, δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρίς μηχανική υποστήριξη ενώ οι διακομιδές από και προς τα νοσοκομεία της Αθήνας για εξειδικευμένες θεραπείες είναι απαραίτητες σε εβδομαδιαία βάση.



Θα μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Γιώργου ώστε να προσομοιάσει με αυτή των παιδιών της ηλικίας του; Θα μας βοηθήσετε να του εξασφαλίσουμε μεταξύ άλλων μια γεννήτρια, ένα αμαξίδιο και μια εξειδικευμένη περπατούρα;

Μόνο με την υποστήριξή σας οι άνθρωποι του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μπορούν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα στον Γιώργο και την οικογένειά του, στον αγώνα που δίνουν καθημερινά απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα υγείας και την απαιτητική καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε και εσείς να συμβάλετε στην προσπάθεια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να στηρίξει τον μικρό Γιώργο, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.hamogelo.gr/gr/el/crowdfunding/iatrikos-eksoplismos-gia-ton-giorgo/ ».

