Μπέρμποκ: Οι ύμνοι για την Ελλάδα και το μήνυμα στην Τουρκία

Πολλαπλούς αποδέκτες έχουν τα σχόλια της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την άφιξη της στην Αθήνα.





«Τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με συνομιλίες, όχι με κλιμάκωση της έντασης», θα είναι το μήνυμα της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, στην Άγκυρα, σύμφωνα με δήλωση της ίδιας ενόψει των επισκέψεων της σε Ελλάδα και Τουρκία. Στην ίδια δήλωση η κ. Μπέρμποκ περιγράφει την Ελλάδα ως «έναν από τους πιο στενούς εταίρους» της Γερμανίας στην Ευρώπη και κάνει λόγο για «τεράστιο έργο» της Ελλάδας στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και την υποδοχή προσφύγων, τονίζοντας ότι αυτό το έργο «αξίζει όλη μας την αλληλεγγύη».

«Η συνοχή των συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι αυτή την περίοδο, κατά την οποία η Ρωσία δεν σχεδιάζει μόνο την υποταγή της Ουκρανίας ως κυρίαρχης χώρας, αλλά προσπαθεί επίσης με κάθε μέσο να διχάσει τη Συμμαχία μας», αναφέρει η κ. Μπέρμποκ και υπογραμμίζει ότι για την ίδια είναι σημαντικό να πραγματοποιήσει «ειδικά τώρα τελικά» το πρώτο της ταξίδι στην Ελλάδα και στην Τουρκία.

«Στην Ελλάδα επισκέπτομαι έναν από τους πιο στενούς μας εταίρους στην Ευρώπη – στην στήριξη της Ουκρανίας, στην ευρωπαϊκή μας αντίσταση στην επίθεση της Ρωσίας, αλλά και στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης και στην αποφασιστική προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», συνεχίζει η κ. Μπέρμποκ, ενώ αναφέρεται και στις θηριωδίες των Ναζί εναντίον των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: «Σε πολλούς Γερμανούς η Ελλάδα είναι πολύ οικεία ως προορισμός διακοπών, αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν το μέγεθος της ευθύνης που βαρύνει τη Γερμανία εξαιτίας των αποτρόπαιων πράξεων που διέπραξε εκεί η ναζιστική κατοχή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημειώνει και τονίζει: «Για μένα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή – γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση για ένα καλό κοινό μέλλον».

Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι θέλει να ακούσει επιτόπου τι πρέπει να κάνουμε ως Ε.Ε. ώστε να είναι ασφαλή τα κοινά μας εξωτερικά σύνορα – και επίσης για τους ανθρώπους που αναζητούν σε εμάς καταφύγιο με κίνδυνο της ζωής τους. «Το έργο που φέρει εις πέρας η Ελλάδα για όλους εμάς είναι τεράστιο και αξίζει όλη μας την αλληλεγγύη», επισημαίνει.

Αναφερόμενη στην ασφάλεια στη Μεσόγειο, η κ. Μπέρμποκ υπογραμμίζει ότι θα αποτελέσει σημαντικό θέμα στις συνομιλίες που θα έχει στην Κωνσταντινούπολη και στην ‘Αγκυρα. «Το μήνυμά μας επίσης εκεί θα είναι: τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με συνομιλίες, όχι με κλιμάκωση της έντασης», τονίζει στη δήλωσή της.

«Η Τουρκία είναι απαραίτητος εταίρος και συνδέεται με τη χώρα μας όσο καμία άλλη χώρα. Η καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων χτυπά και για τις δύο χώρες. Για αυτό είναι για εμένα σημαντικό να μην απομακρυνθούμε πολιτικά περισσότερο. Όπως σε κάθε στενή σχέση, θα συνομιλήσουμε ανοιχτά: για τη διαμεσολάβηση της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία φέρνει μια αχτίδα ελπίδας για εκατομμύρια ανθρώπους, ότι μπορεί να αποφευχθεί μια ακόμη χειρότερη κρίση πείνας, για τον κοινό σχεδιασμό στο ΝΑΤΟ», συνεχίζει η κ. Μπέρμποκ, τονίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι στην Τουρκία θα θίξει και τα ζητήματα στα οποία υπάρχουν «εν μέρει θεμελιώδεις διαφορές»: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εφαρμογή των υποχρεώσεων ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Και εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι δρόμοι μας να συγκλίνουν και πάλι», καταλήγει η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, η οποία επρόκειτο αρχικά να επισκεφθεί την Ελλάδα και την Τουρκία στις αρχές Ιουνίου, αλλά ακύρωσε το ταξίδι της καθώς είχε διαγνωστεί θετική στον κορωνοϊό.

