Οικονομία

Καταθέσεις: αύξηση κατά 20 δις ευρώ από την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόση είναι η άνοδος των καταθέσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Πώς εξηγειται η άνοδος στην αποταμίευση, εν μέσω αυξημένων καταναλωτικών αναγκών, λόγω πληθωρισμού.

Ανθεκτικές κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο και αυξημένες κατά 20 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχή της πανδημίας εμφανίστηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών στο τέλος Ιουνίου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν:

Κατά 866 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Κατά 1,5 δισ. ευρώ το φετινό εξάμηνο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021.

Κατά περίπου είκοσι δισ. ευρώ (για την ακρίβεια 19,9 δισ.) από τα τέλη του 2019 -δηλαδή σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα-, φτάνοντας στο ποσό των 136,56 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό οδηγεί σε ένα δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις μικρότερο του 100% και σε ικανοποιητική ρευστότητα τις ελληνικές τράπεζες.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μεγάλη αυτή τόνωση των καταθέσεων έλαβε χώρα σε μια περίοδο μηδενικών -ουσιαστικά- τραπεζικών επιτοκίων, ακόμη και για τους λεγόμενους καλούς πελάτες των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Το ζήτημα των τόσο χαμηλών επιτοκίων άλλωστε ερμηνεύει το γιατί μήνα με τον μήνα συρρικνώνεται το ύψος των προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες από τα 43,5 δισ. της 31ης/12/2019 προσγειώθηκαν στο τέλος του πρώτου φετινού εξαμήνου στα 24,48 δισ. ευρώ (-19 δισ. ευρώ, ή μόλις στο 17,9% του συνόλου των καταθέσεων).

Η αύξηση των καταθέσεων από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Μάιο του 2021 -αν και αρχικά εξέπληξε τους αναλυτές- αποδόθηκε διεθνώς (άρα και στην Ελλάδα) στον συνδυασμό των κρατικών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας που δόθηκαν από τις κυβερνήσεις και του ταυτόχρονα χαμηλού επιπέδου κατανάλωσης των πολιτών εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί.

Από τον Μάιο ωστόσο του 2021, τόσο τα προγράμματα στήριξης όσο και τα περιοριστικά μέτρα τερματίστηκαν. Επιπλέον, από την αρχή του δεύτερου εξαμήνου της περυσινής χρονιάς, εντάθηκε η άνοδος των τιμών σε ενέργεια, μεταφορές και βασικά εμπορεύματα (commodities), με αποτέλεσμα την εμφάνιση ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό του 2022 (συνέβαλε και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία).

Πολλοί είχαν προβλέψει ότι η εκτίναξη των τιμών στα ράφια των super markets -με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημάνει για τα πορτοφόλια και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών- θα μείωνε δραστικά το επίπεδο των καταθέσεων καθώς πολλοί συμπολίτες μας θα αναγκάζονταν να «φάνε από τα έτοιμα». Τα στοιχεία όμως της Τραπέζης της Ελλάδος διαψεύδουν για έναν ακόμη μήνα όλους αυτούς, χωρίς ωστόσο κάποιος να μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον και ιδιαίτερα μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου.

Στην πράξη, οι καταθέσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου «καυτού» εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, με στελέχη της αγοράς να αποδίδουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη σε παράγοντες όπως η αύξηση του ΑΕΠ (+7% το πρώτο τρίμηνο) και η συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης από τα ελληνικά νοικοκυριά από τον Μάρτιο και μετά (το κενό αυτό καλύφθηκε πιθανότατα στο σύνολο της οικονομίας από την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα).

Ορισμένοι κάνουν λόγο και για διαθέσιμα που προέκυψαν από ρευστοποιήσεις επενδυτικών-χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων), πλην όμως κατά την ίδια περίοδο είχαμε και αρκετές εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό καλύφθηκαν από ατομικούς επενδυτές.

Πηγή: Εuro2day.gr

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε σχετικά:

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον διαδοχικών εξωγενών κρίσεων, με συνέπειες στην οικονομία, τα στοιχεία αρμόδιων θεσμών δείχνουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι αποτέλεσμα και της οικονομικής πολιτικής που ασκείται.

Χθες, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα στοιχεία για την πορεία των τραπεζικών καταθέσεων τον μήνα Ιούνιο. Στοιχεία που αποτυπώνουν νέα, σημαντική αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 721 εκατ. ευρώ αφορούν τις καταθέσεις των νοικοκυριών. Έτσι, η συνολική αύξηση των καταθέσεων των πολιτών τα τελευταία 3 έτη ανέρχεται, πλέον, στα 45 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των καταθέσεων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τον μήνα Ιούνιο οποία αποκτά πρόσθετη αξία, καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο συσσωρευμένων φορολογικών υποχρεώσεων, στις οποίες οι πολίτες – παρά τις δυσκολίες – ανταποκρίνονται με αξιέπαινη συνέπεια, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συνέπεια για την οποία, ως Υπουργός Οικονομικών, τους ευχαριστώ.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα:

Έχουν βεβαιωθεί φόροι συνολικού ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και έχουν εισπραχθεί περίπου 870,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 40% του συνολικού ποσού.

Έχουν βεβαιωθεί φόροι συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ για ΕΝ.Φ.Ι.Α. και έχουν εισπραχθεί περίπου 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 50% του συνολικού ποσού.

Έχουν βεβαιωθεί προς επιστροφή ποσά συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές και έχουν εισπραχθεί περίπου 522,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 20% του συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαγραφή ποσών συνολικού ύψους περίπου 90,7 εκατ. ευρώ επειδή οι υπόχρεοι προχώρησαν στην εφάπαξ εξόφληση των προς επιστροφή ποσών με έκπτωση 15%.

Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με την αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 1ο τρίμηνο του 2022 κατά 3,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, και τη μείωση της ανεργίας στο 12,5% τον Μάιο του 2022 – ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2010 –, επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, που εδράζεται στις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και σε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των πολυ-επίπεδων κρίσεων, αποδίδει καρπούς.

Στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, απορροφά μεγάλο μέρος των κραδασμών που προκαλούν οι εξωγενείς δοκιμασίες, τονώνει την απασχόληση και διαμορφώνει στέρεες βάσεις για να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες και να συνεχίσει η οικονομία τη δυναμική της πορεία.

Με χρέος έναντι της πολιτείας και των πολιτών της, καλώ το κράτος, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε συμπεριφορές υπομονής, ευθύνης και συνοχής, ώστε η πατρίδα μας να εξέλθει των δύσκολων συνθηκών, αξιοπρεπής και ολόπλευρα ισχυρή.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή των πολιτών