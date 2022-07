Life

Δίκη Φιλιππίδη - Μάρτυρας: “Την στρίμωξε, της κατέβασε το εσώρουχο και το παντελόνι...”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέθεσε ο μάρτυρας για τον καταγγελλόμενο βιασμό στο καμαρίνι. Φραστική επίθεση δέχθηκε ο ηθοποιός, κατά την είσοδό του στην δικαστική αίθουσα.

Με φραστική επίθεση υποδέχθηκε έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ένας πολίτης τον Πέτρο Φιλιππίδη που έφτασε στη δίκη για τις καταθέσεις μαρτύρων, φωνάζοντας του: «Αυτό που έκανες στη γυναίκα μην τολμήσεις να το ξανακάνεις. Αληταρά! Μεγαλώνουμε παιδιά κι εμείς».

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός προχώρησε και μπήκε στη δικαστική αίθουσα, ενώ λίγο αργότερα στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο σύντροφος της δεύτερης καταγγέλλουσας, που έχει καταγγείλει τον Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού το 2010 σε καμαρίνι θεάτρου.

Ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο πως είδε τις μελανιές στα πόδια της πρώην συντρόφου του την επόμενη μέρα από το περιστατικό το 2010, τότε όμως του είπε ότι έγιναν από ένα χτύπημα και δεν έδωσε σημασία.

«Μετά το συμβάν δεν είχαμε πλέον ερωτικές επαφές. Μετά από συζητήσεις, μου ανέφερε ότι δεν με βλέπει πλέον έτσι. Χωρίσαμε αλλά κρατούσαμε επαφές τηλεφωνικώς. Δυο χρόνια μετά έμαθα για το συμβάν. Μου είπε ότι ο Φιλιππίδης αποπειράθηκε να την βιάσει μέσα στο καμαρίνι του και ότι είχε ανέβει πάνω της προκειμένου να την ακινητοποιήσει. Μου περιέγραψε ότι την στρίμωξε και ανέβηκε πάνω της και της κατέβασε το εσώρουχο και το παντελόνι. Στην προσπάθεια της να ξεφύγει έπεσε πάνω σε ένα τραπεζάκι και χτύπησε» είπε ο μάρτυρας στο δικαστήριο.

Δίκη Φιλιππίδη: «Δεν το κατήγγειλε γιατί φοβόταν»

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με το γιατί δεν κατήγγειλε η γυναίκα την επίθεση σε βάρος της όταν είχε συμβεί, ο μάρτυρας απάντησε ότι της πρότεινε να πάει στις Αρχές, όμως η ίδια φοβόταν.

Μ. Δημητρακόπουλος: Το 2012 της προτείνατε να πάει σε εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Τη ρώτησα γιατί δεν το κατήγγειλε και της είπα να πάει έστω και τότε να το καταγγείλει. Μου είπε ότι δεν πρόκειται να το κάνει γιατί φοβάται ότι θα έχει πολλά εμπόδια.

Μ. Δημητρακοπουλος: Τι φοβοταν; Έχουμε δημοκρατία και δικαστήρια. Αυτή είναι η μόνιμη επωδός που λένε όλες και ξαφνικά όλοι οι φόβοι έφυγαν με τη Μπεκατώρου το 2021;

Μάρτυρας: Αν ρωτάτε εμένα, κατανοώ το φόβο που είχε. Εγώ όντας έξω από το χορό, θα πήγαινα να το καταγγείλω. Αλλά δεν είμαι η καταγγέλλουσα.

«Ούτε καν μπορούσα να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Η πρώην σύντροφος μου, μόλις επρόκειτο να ξεκινήσει η συνεργασία με τον Φιλιππίδη, ήταν ενθουσιασμένη, γνωρίζοντας ότι είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος στο χώρο και θεώρησε ότι ήταν ευκαιρία, θα ήταν ένα πολύ καλό στοιχείο για το βιογραφικό της» είπε ο μάρτυρας.

Πηγή: dikastiko.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή των πολιτών