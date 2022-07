Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία για ιατρικό λάθος: μήνυση για θάνατο 15χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ιστορικό της υπόθεσης. Τι υποστηρίζουν οι γονείς του κοριτσιού, έχοντας την στήριξη των γονιών της 3χρονης, που πέθανε, μετά από πολυήμερη νοσηλεία, στο ίδιο νοσοκομείο.

Οι γονείς της 15χρονης Χριστίνας – Μαρίας βρέθηκαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδεία του δικηγόρου τους και κατέθεσαν μήνυση. Κ αταγγέλλουν η κόρη τους πέθανε μετά από ιατρικά λάθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καθαρισμό συμφύσεων κάπως από βρεφική ηλικία αντιμετώπισε πρόβλημα στο έντερο.





Από τριών ετών έως 15 ζούσε φυσιολογικά και στα τέλη Οκτωβρίου του 2021 διαμαρτυρήθηκε για πόνους στην κοιλιά





Αρχές Νοεμβρίου χειρουργήθηκε στο Παπαγεωργίου και μετά από επιπλοκές παρουσίασε εγκεφαλικό οίδημα. Λίγες μέρες αργότερα κατέληξε.





Καταγγέλλουν σωρεία ιατρικών λαθών και εγκληματική αμέλεια κατά την αντιμετώπιση του περιστατικού και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος 6 γιατρών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.





Στο πλευρό τους είχαν τους γονείς της τρίχρονης που πέθανε αφού νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο πριν από τρεις μήνες από άγνωστη αιτία μετά από δεκαήμερη νοσηλεία. Είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο αλλά δεν πρόλαβαν να τη σώσουν. Και εκεινοι καταγγέλλουν ιατρική αμέλεια και εγκληματικά λάθη και ζητούν την τιμωρία των υπευθύνων για να μην κινδυνεύσει άλλο παιδί.





«Δεν έπρεπε να γνωριστούμε έτσι. Οι γονείς δεν πρέπει να γνωρίζονται για τα χαμένα τους παιδιά. 1 Μαιου πέθανε η Κατερίνα μου. Με παίρνει η Πάττυ μου λέει έφυγε το παιδί μου στο ίδιο νοσοκομείο που έφυγε το δικό σου. Τι λες της λέω. Έτσι γνωριστήκαμε και θα δώσουμε αγώνα μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά μας. Και όλα τα παιδιά του κόσμου που έχουν φύγει με αυτό τον άδικο τρόπο. Πάττυ σωστά; Και η μητέρα της 15χρονης συμπλήρωσε Μέχρι να πεθάνω και να πάω να συναντήσω το παιδί μου όσο μπορώ θα τους κυνηγάω δεν μπορώ να δεχτώ άλλη αμέλεια».





Η μητέρα της 15χρονης έξω από το δικαστικό μέγαρο δήλωσε «το μηχάνημα δίπλα το μόνιτορ ανα πέντε λεπτά βαρούσε συνέχεια. 140, 150, 160, 170, 175 και έλεγα γιατί το μηχάνημα χτυπά συνέχεια. Η απάντηση; Μου λέγανε θέλει υγρά….Φωνάζω το μηχάνημα χτυπά συνέχεια. Στις 04.00 τα ξημερώματα είπα φωνάξτε το γιατρό….12.00 η ώρα μου λέει το παιδί μαμά δεν βλέπω καλά πονάω εδώ (δείχνει το στήθος), μαμά δεν βλέπω καθόλου. Βγήκα παίρνω τον κ. Σπυριδάκη, λέει στο παιδί μου πως σε λένε; Λέει Μαρία Παπαδοπούλου, Τι τάξη πας; Πρώτη λυκείου, τι ομάδα είσαι ΠΑΟΚ. Και εκείνη την ώρα γυρνάνε τα μάτια της και μου φωνάζει τρέξε γρήγορα φέρε γιατρούς φέρε βοήθεια όλους».





Και συνέχισε «αν έδειχνα καταλαβαίναν ότι το παιδί μου πάθαινε περιτονίτιδα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι το 2021 μπορεί ένα παιδί να πεθάνει από περιτονίτιδα σε ένα νοσοκομείο».





Ο Νίκος Διαλυνάς, ο δικηγόρος της οικογένεια ανέφερε «Η τραγωδία είναι πρώτον δεν είχαν απινιδωτή και έτρεχαν να φέρουν από την χειρουργική ανηλικών,. Δεν είχαν ηπαρίνες. Στείλαν τη μανα να ψάξει να βρεις τους γιατρούς για να βοηθήσουν, ο γιατρός που το αντιμετωπιζε δεν ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα λεπτά και το παιδί να υποστεί βαριές εγκεφαλικές βλάβες. Όταν το επανέφεραν το οδηγηγούν στο χειρουγείο. Διαπιστώνουν ότι είχε κοπρανώδη περιτονίτιδα. Από εκεί και πέρα το παιδί είχε εγκεφαλικές βλάβες, αλλά ουσιαστικό το παιδί είχε χάσει το παιχνίδι με τη ζωή και μετά από 20 μέρες πέθανε».





Ενώ και η ιατροδικαστής κ. Αποστολίδου δήλωσε πως «υπάρχει επιδείνωση της κλινικής εικόνας, στον ιατρικό φάκελο δεν υπάρχουν επιπλέον εξετάσεις κάποια απεικόνιση της κοιλιάς, κάποια κλινική εξέταση κάπου που να αποδίδεται αυτή η επιδείνωση, μέχρι που ήρθε η στιγμή να πάθει καρδιακή ανακοπή».

Η μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς της 15χρονης στρέφεται συνολικά κατά έξι γιατρών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.