Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Καλύτερα να αναβιώσει την οικονομία της χώρας του, παρά την Οθωμανική Αυτοκρατορία

Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία και τον πρόεδρό της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο καιρό χρειαστεί καθώς η οικονομία μας υπεραποδίδει, συνεχίζουμε να επιδοτούμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, καλύπτοντας έως και το 90% των αυξήσεων» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε προ ολίγου στο αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε μάλιστα απευθυνόμενος προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του, αλλά και την θεσμική ηγεσία της Ευρωπαικής Ένωσης, ότι «πρέπει να δράσουμε πριν από τον επερχόμενο χειμώνα, ώστε να δείξουμε όχι μόνο αλληλεγγύη, αλλά και αποτελεσματικότητα». Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ορισμένοι βγάζουν πολλά χρήματα σε βάρος των κυβερνήσεων και εν τέλει των ευρωπαίων πολιτών και ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ερωτηθείς, δε, σχετικώς, ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε τα κύρια σημεία της πρότασης, που υπέβαλε μέσω επιστολής του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, προ ολίγων ημερών για την δημιουργία ενός πανευρωπαικού μηχανισμού για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία έναντι αποζημίωσης με στόχο να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις απώλειες, που θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. «Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αγορές πως η προσέγγιση μας είναι αξιόπιστη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ορμώμενος από την οξεία ενεργειακή κρίση, που ταλανίζει και την χώρα μας, ο πρωθυπουργός επέμεινε και μέσω της συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN στην ανάγκη της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας: «δεν θα θυσιάσω την πολιτική σταθερότητα της χώρας για να κερδίσω πολιτικό πλεονέκτημα, οι αγορές μας επιβραβεύουν γιατί είμαστε θεσμικά σοβαροί». Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπενθύμισε πως δεσμεύτηκε δημόσια ότι η κυβέρνηση του θα εξαντλήσει την 4ετία, εκφράζοντας την ελπίδα πως στο τέλος αυτής οι Έλληνες πολίτες θα δώσουν στην κυβέρνηση του ακόμη μία 4ετία.

Αναφορικά τέλος με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε δύο φορές πως η χώρα μας συμπεριφέρεται υπεύθυνα απέναντι στην Τουρκία και πως το μόνο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι το Διεθνές Δίκαιο. «Αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους μήνες σοβαρές προκλήσεις από την Τουρκία, νομίζω πως ο πρόεδρος Ερντογάν θα έκανε καλό στους πολίτες του εάν προσπαθούσε να αναζωογονήσει την τουρκική οικονομία παρά να επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο νεοθωμανικές επιδιώξεις. Σε κάθε περίπτωση, θα προασπίσω την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο» ξεκαθάρισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Συνέντευξη στο CNN και στη δημοσιογράφο Julia Chatterley. https://t.co/DCWHZjv0E3

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 28, 2022

