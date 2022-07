Κοινωνία

Βάσεις 2022: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης ανακοινώθηκαν οι φετινές βάσεις εισαγωγής

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Α) Αποτελέσματα υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Επίσης, οι υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Β) Αποτελέσματα υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις υπέβαλαν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τον μήνα Μάιο αντί για το μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου τα αποτελέσματα τους να ανακοινωθούν παράλληλα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (5%) μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, https://results.it.minedu.gov.gr, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας έλαβαν μέρος και στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πληροφορηθούν ξεχωριστά για τα αποτελέσματα τους κάνοντας χρήση του αντίστοιχου κωδικού υποψηφίου(κωδικός πανελλαδικών εξετάσεων /κωδικός υποψηφίου σοβαρών παθήσεων)

Γ) Αποτελέσματα υποψηφίων για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

