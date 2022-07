Πολιτισμός

Βάσεις 2022: Θριάμβευσε ο Ιρανός πρόσφυγας - Σε ποια Σχολή μπήκε

Άξιος θαυμασμού είναι ο Ιρανός πρόσφυγας Κουρός Ντουρμοχαμαντί, που έφτασε στη Μυτιλήνη με βάρκα και κατάφερε τρία χρόνια αργότερα να περάσει στη Σχολή που ήταν η πρώτη του επιλογή!

Στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου που ήταν και η πρώτη του επιλογή, εισάγεται σύμφωνα με τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ που ανακοινώθηκαν σήμερα το απόγευμα, ο 19χρονος Κουρός Νουρμοχαμαντί Μπαϊγκί.

Παιδί προσφυγικής οικογένειας από το Ιράν ο Κουρός πέρασε στη Λέσβο με την οικογένεια του από την απέναντι Τουρκική ακτή τον Αύγουστο του 2019. Και σε τρία χρόνια πέτυχε σχεδόν το ακατόρθωτο. Έμαθε Ελληνικά και με 18,25 ήταν ο δεύτερος σε βαθμολογία μαθητής στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις μαθητής της θετικής κατεύθυνσης του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η περίπτωση του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων. Τον κάλεσε και συναντήθηκε μαζί του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Μόλις την περασμένη Κυριακή ήταν καλεσμένος στη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με την οποία και συναντήθηκε.

