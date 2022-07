Οικονομία

Δεκαετές ομόλογο: Κάτω από το 3% η απόδοση του

Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα το ευρώ σε ότι αφορά την ισοτιμία του με το δολάριο.

Κάτω από το «ψυχολογικό» όριο του 3%, και πιο συγκεκριμένα στο 2,93%. υποχώρησε νωρίς το απόγευμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, μετά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για το ΑΕΠ στις ΗΠΑ.

Στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν συναλλαγές 82 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 54 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,01% από 3,05% χθες έναντι 0,85% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,18% από 2,13% που έκλεισε χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται σήμερα το ευρώ με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,015 δολ. από το επίπεδο των 1,021 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική τιμή που για την ισοτιμία ευρώ/δολ που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,0124 δολ.

