Κοινωνία

“Ρουβίκωνας”: “Παρέμβαση” στο σπίτι του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Πικέρμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας ζητούν την άμεση αποφυλάκιση του «Τοξοβόλου του Συντάγματος», ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας.

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», βρέθηκαν έξω από το σπίτι του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, διαμαρτυρόμενοι για την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης, του Γιάννη Μιχαηλίδη, γνωστού και ως «Τοξοβόλου του Συντάγματος», ο οποίος εδώ και μέρες έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Οι συγκεντρωμένοι ανάρτησαν πανό και ζητούν να γίνει άμεσα αποδεκτό το αίτημα αποφυλάκισης.

Σε μακροσκελή τους ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο – όπου δημοσιεύθηκε και η σχετική φωτογραφία – αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Ο υπουργός δικαιοσύνης Τσιάρας και η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν πάνω τους το βάρος για την υγεία και τη ζωή ενός κρατούμενου. Ο χρόνος για λόγια έχει τελειώσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ και δάγκωσε την υπάλληλο που την εντόπισε