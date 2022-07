Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Λέφσκι Σόφιας: Πρόωρος αποκλεισμός για τον “Δικέφαλο”

Δεν τα κατάφερε ούτε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ και αποχαιρέτησε το ευρωπαϊκό του όνειρο με το καλημέρα….

Η αποστολή ήταν δύσκολη εξ’ αρχής, μετά την ήττα στο πρώτο ματς στη Βουλγαρία (2-0). Ο ΠΑΟΚ πάλεψε, πλήρωσε, όμως, για μια ακόμη φορά τα λάθη και την έλλειψη ψυχραιμίας που έδειξε, με συνέπεια να αποκλειστεί από τη Λέφσκι στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Το παιχνίδι της Τούμπας έληξε 1-1, με τους Βούλγαρους να παίρνουν το εισιτήριο της πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Λέφσκι προηγήθηκε στο 25’ με τον Ρονάλντο και ο Ντάντας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ στο 56’. Ο «Δικέφαλος» από το 80’ αγωνίζονταν με 9 παίκτες, λόγω αποβολής, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, των Ντόουγκλας Αουγούστο (72’), Αντρέ Βιεϊρίνια (80’).

Με τη Λέφσκι να βρίσκεται πίσω από τη σέντρα και με ψηλά το κέντρο της άμυνας της, θέλοντας να διατηρήσει τα κεκτημένα από το πρώτο ματς και τον ΠΑΟΚ να έχει συντριπτικά την κατοχή της μπάλας, χαρακτηρίστηκε- από τα πρώτα λεπτά- η αναμέτρηση.

Ο «Δικέφαλος» απείλησε στο 16’ με μακρινό σουτ του Νάρεϊ, η μπάλα, όμως, έφυγε δίπλα από την εστία της Λέφσκι. Εννιά λεπτά αργότερα, οι Βούλγαροι εκμεταλλεύτηκαν λάθος των «ασπρόμαυρων» και άνοιξαν το σκορ. Ο Λύρατζης προσπάθησε να γυρίσει στον Κοτάρσκ , ο Ρονάλντο πρόλαβε την μπάλα, απέφυγε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και την έστειλε στα δίχτυα.

Στο 45’ ο Νάρεϊ προσπάθησε να ισοφαρίσει, έπιασε την προβολή, η μπάλα έφυγε άουτ. Με ενεργητικότητα και πίεση ψηλά μπήκε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, η Λέφσκι βρέθηκε, εντούτοις, πιο απειλητικά στα καρέ του Κοτάρσκι αλλά το σουτ του Κράστεφ κατέληξε άουτ.

Στο 56’ μετά από μπέρδεμα των Βούλγαρων, ο Μπίσεσβαρ έδωσε με... κόντρα στον Ντάντας, ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι στον Μιχαΐλοφ και έκανε το 1-1.

Μετά την ισοφάριση ο ΠΑΟΚ έγινε πιεστικότερος και επιθετικότερος με την είσοδο του Κούτσια στο ματς, αλλά και την αντικατάσταση του Κάργα από τον Σβαμπ (έπαιξε στόπερ), το σκηνικό, όμως, δεν βοήθησε για την ολική ανατροπή. Συνετέλεσαν σε αυτό ότι ο «Δικέφαλος» από το 80’ έμεινε με 9 παίκτες, λόγω δύο αποβολής (με δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρία) του Αουγκούστο, αρχικά και του Βιερίνια, αργότερα.

Στις καθυστερήσεις η Λέφσκι βρέθηκε κοντά στο να σκοράρει για δεύτερη φορά, αλλά ο Γουέλτον έστειλε την μπάλα άουτ.

Διαιτητής: Σέζαρ Σότο Γκράντο (Ισπανία)

Κίτρινες: Κούρτιτς, Κάργας, Ινγκασον - Ντε Κάαπ

Κόκκινες: Αγκούστο, Βιεϊρίνια (δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Λύρατζης (66’ Κούτσιας), Ίνγκασον, Κάργας (72’ Σβαμπ), Ράφα Σοάρες (λ.τρ. 46’ Βιερινία), Αουγκούστο, Κούρτιτς, Α. Ζίβκοβιτς, Κουαλιάτα (46’ Μπίσεσβαρ), Ντάντας, Νάρεϊ

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Στάνιμιρ Στοΐλοφ): Μιχαΐλοφ, Πετρίς, Σονκό Σούντμπεργκ, Κόρδομπα, Γκόλτσεφ, Κράστεφ, Φαν ντερ Καπ, Μιλάνοφ (85’ Πέτκοφ), Ρονάλντο (83’ Κράεφ), Μπαρί (90’+ Μίτκοφ), Γουέλτον

