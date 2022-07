Πολιτισμός

Πανελλήνιες 2022: H Κατερίνα Βάβουλα είναι η πρώτη των πρώτων στην Ιατρική Αθηνών

Πέτυχε τον αστρονομικό βαθμό των 19.660 μορίων στις Πανελλαδικές Εξατάσεις καταλαμβάνοντας τον τίτλο της πρώτης των πρώτων και οι πόρτες της επιτυχίας ανοίγουν με την εισαγωγή της στην Ιατρική Αθηνών.

H Κατερίνα Βάβουλα από την όμορφη Νάξο είναι η πρώτη των πρώτων στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, η οποία δήλωσε για την επιτυχία της ότι «είναι μία επιβράβευση και όχι αυτοσκοπός».

Η Κατερίνα, η οποία ήρθε πρώτη σε συνολικό βαθμό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των βάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια έμαθε σήμερα αυτό που περίμενε και δεν ήταν άλλο από την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μάλιστα πρώτη, καθώς οι βαθμοί της ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικοί.

Η Ναξιώτισσα έγραψε καθαρό 20 στη Φυσική και τη Χημεία, 19.7 στη Βιολογία και 18.6 στην Εκθεση, φτάνοντας συνολικό βαθμό στον τομέα Υγείας 19.660 μόρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του naxospress.gr, η Κατερίνα ακολούθησε από μικρή ένα συστηματικό πρόγραμμα μελέτης καθώς προέρχεται από εκπαιδευτική οικογένεια, ενώ η ίδια δήλωσε τα εξής: «Η ιατρική απλά μου προέκυψε αλλά δεν το επιδίωξα. Ήξερα από τη πρώτη στιγμή ότι θα περάσω στην σχολή αυτή. Και σήμερα ήθελα να το δω. Να βεβαιωθώ. Είναι μία επιβράβευση αλλά όχι αυτοσκοπός. Δεν μπήκα στη λογική, να είμαι πρώτη, ή δεύτερη ή τρίτη. Δεν το επιδίωξα. Αλλά το ευχαριστήθηκα».

Πηγή: naxospress.gr

