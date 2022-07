Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Φόλενταμ: Τελευταία... πρόβα με νίκη για το “τριφύλλι” πριν την Σλάβια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός είχε καλή εικόνα στο φιλικό με την Φόλενταμ και νίκησε χάρη σε γκολ των Κουρμπέλη και Καρλίτος.

Με νίκη 2-1 επί της Φόλενταμ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας του πριν από τον πρώτο αγώνα με τη Σλάβια Πράγας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League το βράδυ της 4ης Αυγούστου στην «Fortuna Arena» της Πράγας. Σε ένα τεστ που δεν εξελίχθηκε ακριβώς σε... πρόβα τζενεράλε όπως θα ήθελε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξαιτίας των βασικών απουσιών των Παλάσιος, Αϊτόρ και Χουάνκαρ (εκτός λόγω ίωσης), οι «πράσινοι» έβγαλαν καλά στοιχεία μέσα στο γήπεδο κι έφτασαν σε μία νίκη... ψυχολογίας. Οι Κουρμπέλης με πέναλτι και Καρλίτος σημείωσαν τα γκολ του Παναθηναϊκού, ισοφάρισε προσωρινά ο Ελ Καντιρί για την ολλανδική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ πιο «ορεξάτος» τον αγώνα σε σχέση με το προ τετραημέρου φιλικό με το Βόλο και στο 9’ έφτασε μία... ανάσα απ’ το γκολ. Ο Βαγιαννίδης έκανε καταπληκτική προσπάθεια με κάθετη κίνηση στην οποία πέρασε τρεις αντιπάλους, πριν ανακοπεί την τελευταία στιγμή απ’ τον Φαν Ντούιλ κι ο Καμπετσής, ολομόναχος με την εστία κατάφερε να κάνει... τσαφ και να μην σκοράρει.

Στο 18’ ο Βαγιαννίδης έκανε παράλληλη συρτή μπαλιά προς τον Ιωαννίδη ο οποίος επιχείρησε τακουνάκι με την μπάλα να φεύγει έξω. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 33’ ο Βαγιαννίδης ανατράπηκε καθαρά στην περιοχή από τον Ελμπέρσε με τον Ευαγγέλου να δείχνει την εσχάτη των ποινών.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε στο 34’ ο αρχηγός των «πράσινων» Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος ευστόχησε κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» εξακολούθησαν να ψάχνουν κι άλλα γκολ και στο 45’ από κόρνερ του Καρλίτος, ο Καμπετσής είχε πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι του Στάνκοβιτς.

Με την ίδια «ενέργεια» ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49’ πλησίασε στο 2-0, όμως το απευθείας φάουλ του Καρλίτος πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 56’ ο Καμπετσής πρόλαβε και «τσίμπησε» την μπάλα στην έξοδο του Στάνκοβιτς, πέρασε τον γκολκίπερ της ολλανδικής ομάδας, όμως το πλασέ του κόπηκε πάνω στην γραμμή απ’ τον Φαν Ντούιλ.

Η Φόλενταμ άρχισε να παίρνει λίγο «μέτρα» μέσα στο γήπεδο και στη μοναδική καλή στιγμή της στον αγώνα έφερε το ματς στα ίσα στο 58’ με εξαιρετική ενέργεια και καταπληκτικό τελείωμα του Ελ Καντίρι στο «παραθυράκι» της εστίας του Λοντίγκιν, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει περισσότερο μετά την ισοφάριση και στο 76’ πήρε ξανά το προβάδισμα με καταπληκτικό, φαλτσαριστό σουτ του Καρλίτος έξω απ’ την περιοχή, έπειτα από πάσα του Σαρδέλη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Στις καθυστερήσεις οι «πράσινοι» έχασαν μία τετραπλή, απίθανη ευκαιρία για να σημειώσουν και τρίτο γκολ, όμως τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κατάφεραν μέσα απ' την περιοχή να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν (61’ Μπρινιόλι), Κώτσιρας (61’ Σαρδέλης), Σένκεφελντ (46’ Σάρλια), Μάγκνουσον (46’ Πούγγουρας), Γκάνεα (79’ Σάντσες), Κουρμπέλης (61’ Ρούμπεν), Αλεξανδρόπουλος (61’ Φρόκου), Τσέριν (79’ Ηλιάδης), Βαγιαννίδης (79’ Σιδεράς), Καμπετσής (79’ Κρυπαράκος), Ιωαννίδης (32’ λ.τρ Ιωαννίδης).

ΦΟΛΕΝΤΑΜ (Βιμ Γιόνκ): Στάνκοβιτς, Πλατ, Μιράνι, Φαν Ντούιλ, Ελμπέρσε, Μπεναμάρ (71’ Ζεφούικ), Βαλίντ Ουλντ-Τσικχ (19’ Ναζίχ), Αντονούτσι (71’ Γκουστάβο), Μπιλάλ Ουλντ-Τσικχ (46’ Ελ Καντιρί), Οριστάνιο (46’ Μιγκέμ), Μιούρεν (71’ Κοέν).

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγαίο: 39 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Βάσεις 2022: Θριάμβευσε ο Ιρανός πρόσφυγας - Σε ποια Σχολή μπήκε

Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου: Πέντε προσαγωγές για εμπρησμό