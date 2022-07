Τεχνολογία - Επιστήμη

Κίνα: Ρομποτικό ψάρι καθαρίζει τις θάλασσες από μικροπλαστικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελαφρύ ρομπότ μινιατούρα, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επικίνδυνες εγχειρήσεις σε ανθρώπους!

Ένα ρομποτικό ψάρι που θα "τρώει" μικροπλαστικά θα μπορεί κάποια μέρα να καθαρίζει τους μολυσμένους ωκεανούς του κόσμου, λέει μια ομάδα κινέζων επιστημόνων από το πανεπιστήμιο Σιτσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα.

Μαλακά στην αφή και μόλις 1,3 εκατοστά σε μέγεθος, τα ρομπότ αυτά ήδη ρουφάνε μικροπλαστικά σε ρηχά νερά.

Η ομάδα που τα κατασκεύασε στοχεύει να τα καταστήσει ικανά να συλλέγουν μικροπλαστικά σε βαθύτερα νερά και να παρέχουν πληροφορίες για την ανάλυση της θαλάσσιας μόλυνσης σε πραγματικό χρόνο, λέει η Γουάνγκ Γιουάν, μια από τους ερευνητές που κατασκεύασαν το ρομπότ.

"Κατασκευάσαμε ένα τόσο ελαφρύ ρομπότ μινιατούρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα σε βιοϊατρικές και επικίνδυνες επιχειρήσεις, ένα τόσο μικρό ρομπότ που μπορεί να περιοριστεί σε ένα τμήμα του σώματός σου για να σε βοηθήσει να εξαλείψεις κάποια ασθένεια".

Το μαύρο ρομπότ ψάρι φωτίζεται από ένα φως, το οποίο το βοηθάει να ανοίγει τα πτερύγιά του και να κουνάει το σώμα του. Οι επιστήμονες μπορούν να το ελέγξουν χρησιμοποιώντας το φως για να αποφύγει να συγκρουστεί με άλλο ψάρι ή με σκάφος.

Αν κατά λάθος το φάει κάποιο άλλο ψάρι, μπορεί να χωνευτεί χωρίς να του προκαλέσει πρόβλημα καθώς είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, η οποία είναι βιοδιασπώμενη, λέει η Γουάνγκ.

Το ψάρι μπορεί να απορροφά τους ρύπους και να "ζωντανεύει" ακόμη και αν καταστραφεί, ενώ μπορεί να κολυμπήσει πιο γρήγορα από τα περισσότερα μαλακά στην αφή ρομπότ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ και δάγκωσε την υπάλληλο που την εντόπισε