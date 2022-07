Κόσμος

F-35 αποκτά η Γερμανία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ άναψε το “πράσινο φως”. Πόσα μαχητικά αεροσκάφη σκοπεύει να αγοράσει το Βερολίνο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Γερμανία, που εκτιμάται σε 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Ο δρόμος προς τη συμφωνία Ουάσινγκτον-Βερολίνου άνοιξε όταν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεσμεύτηκε πως θα αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μεταξύ των βασικών αναδόχων της σύμβασης περιλαμβάνονται οι Lockheed Martin, Boeing και Raytheon Technologies, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια των ΗΠΑ (DSCA) ενημέρωσε χθες Πέμπτη το Κογκρέσο για την πιθανή συμφωνία. Παρά την έγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από την ενημέρωση δεν προκύπτει ότι έχει υπογραφεί συμφωνία ή ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Η Γερμανία γνωστοποίησε τον Μάρτιο ότι σκοπεύει να αγοράσει 35 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 προκειμένου να αντικαταστήσει τα πεπαλαιωμένα Tornado που διαθέτει.