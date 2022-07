Πολιτική

Κεραμέως: 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, με υγιή ισορροπία εκπαιδευτικών

Με νέο ωράριο το 50% των ολοήμερων τάξεων. Τι είπε για τα δημόσια ΙΕΚ, τις σπουδές που οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τους επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ.

Για τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που «φέτος ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, κάτι για το οποίο προετοιμαζόμασταν επί 1,5 χρόνο στο Υπουργείο» μίλησε η Νίκη Κεραμέως, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Η Υπουργός Παιδείας μίλησε και για τα δημόσια ΙΕΚ, που όπως είπε έχουν αναβαθμιστεί πολύ και για τα οποία «θα δώσουμε άλλες 10.000 θέσεις, για εγγραφή στα δημόσια ΙΕΚ τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν ειδικότητες εκεί όπως η ειδικότητα κατασκευής ιστοσελίδων που έχει μεγάλη ζήτηση. Μπορείς να πας σε ένα δημόσιο ΙΕΚ να πάρεις την πιστοποίηση και σε 2 χρόνια να βγεις στην αγορά εργασίας και να είσαι περιζήτητος».

«Εμάς μας νοιάζει τα παιδιά μας να έχουν πολλές επιλογές: θες να πας στα ΑΕΙ, θες να πας στο δημόσιο ΙΕΚ, το θέμα είναι να έχουν επιλογές. Είναι ενδεικτικό ότι 1 στους 4 που υπέβαλλε αίτηση για δημόσιο ΙΕΚ, έκανε αίτηση για άλλη περιφέρεια από εκείνη που διαμένει», είπε η κ. Κεραμέως, αναφέροντας πως αν δει κανείς τις προοπτικές επαγγελματικές αποκατάστασης, τα δημόσια ΙΕΚ μπορεί να δώσουν σημαντική διέξοδο σε δεκάδες χιλιάδες παιδιά.

Σε ότι αφορά το επόμενο σχολικό έτος, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία, με την πιο υγιή ισορροπία ανθρώπινου δυναμικού των τελευταίων δεκαετιών. Για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός, ενώ έφευγαν 3.000 τον έναν χρόνο, 4.000 τον άλλον, 5.000 τον άλλον. Επί δική μας κυβέρνησης έγιναν μόνιμοι διορισμοί 25.000 εκπαιδευτικών. Φέτος έχει γίνει πολύ πιο νωρίς και ο προγραμματισμός για την κάλυψη κενών από αναπληρωτές».

Σχετικά με τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το 2008, που ζητούν τον διορισμό τους, η Υπ. Παιδείας αποσαφήνισε πως «η Πολιτεία αποφασίζει κάθε φορά με ποιον τρόπο και πότε θα κάνει διορισμούς. Όσοι πέρασαν την βάση του διαγωνισμού εκείνου δεν ήταν να διοριστούν, αλλά ήταν “επιλέξιμοι” για να διοριστούν, είχαν τα προσόντα για να διοριστούν. Διορίστηκαν από τότε κάποιοι. Εμείς έχουμε κάνει δύο φορές πίνακες τέτοιους με αξιολόγηση των υποψηφίων».

«Το ολοήμερο σχολείο πλέον αντί για τις 16:00, θα τελειώνει στις 17:30, στο 50% των ολοήμερων τμημάτων της χώρας. Υπάρχει αναβαθμισμένο πρόγραμμα στο ολοήμερο σχολείο για τα παιδιά και παράλληλα προσφέρεται στήριξη του εργαζόμενου γονέα, καθώς το ωράριο του σχολείου συμβαδίζει με το ωράριο εργασίας τους».

Η κ. Κεραμέως είπε ακόμη πως υπάρχει αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως στο Λύκειο υπάρχει προαιρετική διδασκαλία, ενισχυτική στα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες και ότι στα νηπιαγωγεία όλης της χώρας γίνεται και μάθημα αγγλικών, ώστε τα παιδιά από την ηλικία των 4 ετών να αρχίσουν να αποκτούν χρήσιμα εφόδια.

Η Υπουργός Παιδείας συνομίλησε και με την πρώτη των πρώτων στις Πανελλήνιες, η οποία εισήχθη στην Ιατρική Αθηνών. Όπως είπε η Κατερίνα Βάβουλα, που ζει στην Νάξο, «δεν ήταν όνειρο ζωής να γίνω γιατρός, επέλεξα το πεδίο αυτό επειδή μου άρεσαν όλες οι Σχολές. Ήμουν σε δίλημμα, μετά τις βαθμολογίες, αν θα δηλώσω Ιατρική ή Φαρμακευτική, αλλά δήλωσα Ιατρική». Στέλνοντας μήνυμα στα παιδιά που προετοιμάζονται για να δώσουν εξετάσεις του χρόνου, τα συμβούλευσε «να είναι προσηλωμένοι στον στόχο τους και να έχουν επιμονή και υπομονή».

Από την πλευρά της, η Νίκη Κεραμέως συνεχάρη την Κατερίνα, σημειώνοντας πως δίνει συγχαρητήρια «πάνω από όλα για την προσπάθεια, γιατί αυτό είναι που μετράει».

Η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ακόμη πως «είναι σημαντική η ελάχιστη βάση εισαγωγής που καθιερώθηκε, καθώς τα παιδιά μπαίνουν στις σχολές που είναι στις πρώτες προτιμήσεις τους. Το 93% των εισακτέων μπήκε σε 1 από τις 10 πρώτες προτιμήσεις τους. Παλιά έμπαινε κάποιος στην 100η επιλογή του στο Μηχανογραφικό με ότι αυτό συνεπάγεται».

Ερωτηθείσα τέλος για την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για απόπειρα εγκατάστασης λογισμικού παρακολούθησης στο κινητό τηλέφωνο του, η Νίκη Κεραμέως είπε πως πρόκειται για «σοβαρότατη καταγγελία, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε την διαλεύκανση της υπόθεσης και φάνηκε η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να χυθεί άπλετο φως».

