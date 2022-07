Κοινωνία

Υμηττός: “χωματερές” γύρω από κυψέλες μελισσών απειλούν το δάσος (βίντεο)

Για “άγνωστους” ασυνείδητους που βάζουν και εμπόδια στους πυροσβέστες, κάνει λόγο ο επικεφαλής του ΣΠΑΥ, τονίζοντας όμως πως δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα και κυρώσεις.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης και Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, ενώ εξελισσόταν επιχείρηση για την απομάκρυνση απορριμμάτων και υλικών για πρόχειρες κατασκευές, από κυψέλες μελισσών που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Υμηττού.

Όπως είπε, τα συνεργεία έχουν συλλέξει από λάστιχα και σπασμένα γυαλιά μέχρι πεταμένες τηλεόρασης, καθώς «ασυνείδητοι έχουν δημιουργήσει μικρές χωματερές εκεί που έχουν αφήσει διάφορα υλικά. Στο μελίσσι πιο κάτω ο άλλος είχε περιφράξει τον χώρο με σύρματα. Αν πιάσει φωτιά, δεν θα μπορούν να περάσουν οι πυροσβέστες».

Όπως είπε δεν πρόκειται για όλους όσοι έχουν αφήσει κυψέλες σε 100 σημεία στον Υμηττό, όμως υπάρχουν πολλοί ασυνείδητοι που δεν φροντίζουν να είναι καθαρός ο χώρος γύρω από τις κυψέλες, σημειώνοντας πως «πέρσι είχαμε 24 πυρκαγιές, φέτος ήδη έχουμε 6 φωτιές. Με εξαίρεση αυτή που πέρασε στην Βούλα, όλες τους σταματούν και δεν φεύγουν με ταχύτητα, γιατί δεν υπάρχει καύσιμη ύλη, καθώς έχει καθαριστεί η περιοχή. Εδώ όμως, στις μικρές χωματερές στα μελίσσια, υπάρχει πολλή καύσιμη ύλη, θα γίνει μπουρλότο αν πιάσει φωτιά».

«Εμείς δεν ξέρουμε εδώ ποιος μελισσοκόμος είναι και επομένως ούτε πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν ούτε κυρώσεις», επεσήμανε ο Γιάννης Κωνσταντάτος, αναφέροντας πως «εμείς στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό και ζητήσαμε να υπάρξει Εθνικό Μητρώο Μελισσοκόμων. Ζητάμε καταγραφή και γνώση ποιος είναι στον Υμηττό, προκειμένου να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του».





