Κορονοϊός - Πλεύρης: “Όχι” σε επαναφορά μέτρων, το κύμα έχει ήδη κορυφωθεί

Το κύμα της πανδημίας έχει ήδη κορυφωθεί και παρατηρείται πτωτική τάση στα κρούσματα, το ΕΣΥ δεν πιέζεται και "αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να φέρουμε κανένα μέτρο πίσω", δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Σχετικά με τον αριθμό των θανάτων, επισήμανε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνδέονται με θανάτους που είναι με covid. "Πλέον έχουμε πολλούς θανάτους οι οποίοι είναι με covid -και όχι από covid. Διότι το 30% με 35% των περιστατικών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται γιατί έχουν πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο κι έχουν βρεθεί θετικοί, οπότε υποχρεωτικά μπαίνουν σε μονάδα covid", εξήγησε ο υπουργός.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του για μη τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, διευκρίνισε τα εξής: "Η μέρα της νόσησης είναι ημέρα μηδέν, πέντε μέρες καραντίνα. Η καραντίνα αυτή δε σπάει με τίποτα. Πέντε μέρες καραντίνα και μετά πέντε μέρες με μάσκα υποχρεωτικά, αυτό είναι το πρωτόκολλο. Γιατί; Γιατί όλες οι χώρες και η Αμερική και η Ευρώπη και το ECDC το CDC και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν αποσυνδέσει την καραντίνα με το τεστ, διότι η καραντίνα θεωρείται ότι αυτό είναι το μίνιμουμ που υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης".

Σε ερώτηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τα "φακελάκια" στα νοσοκομεία τόνισε ότι, σε συνεργασία και με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι σχεδόν έτοιμη η διαδικασία των ηλεκτρονικών ραντεβού στα χειρουργεία, όπως γίνεται με τα ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό, λέγοντας ότι "βγαίνουν 6.000 θέσεις". Επιπλέον, πρόσθεσε θα ενισχυθεί και με στοχευμένες κατευθύνσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 1,5 δισ.

