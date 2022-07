Πολιτική

Ελίνα Χατζηδημητρίου: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην φοιτήτρια του ΑΠΘ που “έγραψε ιστορία”

Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την φοιτήτρια που αποφοίτησε με τον πρώτο βαθμό 10 στην ιστορία της Σχολής Θετικών Επιστημών.



Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελίνα Χατζηδημητρίου, η οποία αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πετυχαίνοντας τον πρώτο βαθμό 10 στην ιστορία της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνεχάρη και της ευχήθηκε καλή επιτυχία για τη συνέχεια, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Σε ανακοίνωσή της η Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ ανέφερε: «Τα «ρεκόρ» που καταρρίπτονται: το πρώτο απόλυτο 10 της ΣΘΕ είναι σε μαθηματικό και σε γυναίκα. Στις 22-07-2022, στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών, η απόφοιτος κ. Ε. Χατζηδημητρίου έλαβε βαθμό πτυχίου δέκα (10), το πρώτο 10 της Σχολής σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της. Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!».

Η Ελίνα Χατζηδημητρίου ειχε μιλήσει την περασμένη Τρίτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" και αναφέρθηκε στην μεγάλη επιτυχία της και τα όνειρά της για το μέλλον.





