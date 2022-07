Life

Χρήστος Κουτέλας: Πέθανε ξαφνικά το μοντέλο - Συγκινεί ο αδελφός του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπαρακτικό είναι το μήνυμα του δίδυμου αδελφού του Χρήστου Κουτέλα, μετά από τον ξαφνικό χαμό του γνωστού μοντέλου.

Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά το μοντέλο Χρήστος Κουτέλας, βυθίζοντας στον θρήνο συγγενείς και φίλους.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Facebook, ο δίδυμος αδερφός του μοντέλου, Νίκος Κουτέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του μοντέλου αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς ωστόσο η νεκροψία θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Η ανάρτηση του Νίκου Κουτέλα για τον θάνατο του αδερφού του:

«Αγαπημένε μου αδερφέ ο πόνος μου δεν περιγράφεται. Η ψυχή μου έγινε κομμάτια, τα μάτια μου δεν έχουν σταματήσει να κλαίνε από τότε που σε είδα νεκρό..

Προσευχόμουν, ικέτευα την Παναγίτσα μας να σου δώσει λίγη ζωή ακόμα να σε έπαιρνα αγκαλιά, να σου λεγα πόσο σ’αγαπάω και ότι θα είμαι δίπλα σου για πάντα όπως τόσα χρόνια!

Αχώριστοι ήμασταν από την κοιλιά της μάνας μας στον ίδιο σάκο, στο ίδιο θρανίο σε χαρές και λύπες μαζί, τώρα γιατί; Γιατί; Γιατί; Γιατί; Γιατί; Να χωριστούμε;;;

Δεν το χωράει ο νους μου!!!

Καλό παράδεισο να ‘χεις και να μας προσέχεις όλους μας με το όμορφο χαμόγελό σου να δίνεις νόημα στις ζωές μας.

Σ αγαπάω αδερφέ μου!»

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό που "δεν θυμάται"

Κεραμέως: 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, με υγιή ισορροπία εκπαιδευτικών