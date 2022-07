Κοινωνία

Επεισόδια στην Αθήνα: ΕΔΕ για περιστατικά αστυνομικής βίας

Δόθηκε εντολή οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να μετακινηθούν από τις Υπηρεσίες τους. Προσαγωγές, συλλήψεις κι ενας τραυματίας αξιωματικός.



Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διατάχθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, για περιστατικά που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πειθαρχικά παραπτώματα σε βάρος πολιτών από αστυνομικούς, κατά την διάρκεια επεισοδίων σε συγκέντρωση διαμαρτυρία την Πέμπτη στα Εξάρχεια.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να μετακινηθούν από τις Υπηρεσίες τους μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης προσήχθησαν 14 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 4, ενώ σημειώνεται ότι, ομάδες ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία πραγματοποίησαν διαδοχικές επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων με ρόπαλα – κοντάρια, ρίψη πετρών, μαρμάρων και λοιπών αντικειμένων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ο αξιωματικός επικεφαλής των μέτρων τάξη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για περιστατικά που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πειθαρχικά παραπτώματα σε βάρος πολιτών από αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων τάξης στη χθεσινή (Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022) διαδήλωση, στην Αθήνα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να μετακινηθούν από τις Υπηρεσίες τους μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Επιπρόσθετα, από τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης προσήχθησαν 14 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 4 και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αντίστασης, απείθειας, διατάραξης κοινής ειρήνης, απλής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβρισης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σημειώνεται ότι, ομάδες ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία πραγματοποίησαν διαδοχικές επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων με ρόπαλα – κοντάρια, ρίψη πετρών, μαρμάρων και λοιπών αντικειμένων.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε αρχικά στο πόδι ο αξιωματικός επικεφαλής των μέτρων τάξης τον οποίο στη συνέχεια ομάδα ατόμων έριξε στο έδαφος, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα με λακτίσματα σε όλο του το σώμα. Ο αξιωματικός μεταφέρθηκε στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. όπου διαγνώστηκε με κακώσεις κορμού και άκρων.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, ομάδες ατόμων προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα και υποδομές στο κέντρο της πόλης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. »

Η ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την επίθεση κατά της Ελευθερίας Κουμάντου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την επίθεση κατά της συναδέλφου Ελευθερίας Κουμάντου, στην οποία τα ΜΑΤ έριξαν δακρυγόνο, όταν κάλυπτε ειδησεογραφικά την πορεία αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης. Ευτυχώς, η συνάδελφος δεν τραυματίστηκε χάρη στην έγκαιρη αντίδρασή της.

Ωστόσο, το απαράδεκτο αυτό συμβάν συνιστά, εκτός των άλλων κινδύνων, παρεμπόδιση της εκτέλεσης του δημοσιογραφικού καθήκοντος και πλήττει το δικαίωμα στην ενημέρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται για την προκλητική αυτή συμπεριφορά οργάνων της τάξης και απαιτεί να γίνεται σεβαστό το λειτούργημα των δημοσιογράφων κατά την άσκησή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Για πρωτοφανείς εικόνες άγριας καταστολής κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Οι πρωτοφανείς εικόνες άγριας καταστολής που εκτυλίχθηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι η αστυνομική αυθαιρεσία δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας με εντολή Μητσοτάκη. Οι εικόνες του διαδηλωτή που ενώ έχει προσαχθεί γρονθοκοπείται στο πρόσωπο από άνδρα των ΜΑΤ, του ανθρώπου σε αναπηρικό αμαξίδιο που βγαίνει μέσα από ένα σύννεφο δακρυγόνων, των φωτορεπόρτερ που πνίγηκαν στα χημικά και των βουλευτών που προπηλακίστηκαν, είναι εικόνες φρίκης από άλλες εποχές και από άλλα καθεστώτα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο κ. Θεοδωρικάκος όπως και ο προκάτοχός του θα κουκουλώσουν το θέμα και δεν θα αποδοθεί απολύτως καμία ευθύνη. Δεν θα εκπλαγούμε αν ο κ. Μητσοτάκης μιλήσει ξανά για «επαγγελματίες τραυματίες». Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος, κομμάτι του οποίου είναι και η αστυνομική αυθαιρεσία, είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το μόνο μέσο που έχει μείνει στην πιο βρώμικη και σκοτεινή κυβέρνηση της μεταπολίτευσης είναι η βία και η προπαγάνδα. Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή.»

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της KO του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης, σε ανακοίνωση του, απευθύνει «δημόσια ερωτήματα προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέροντας τα εξής:

« Ρωτάμε δημόσια , ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που χτύπησε δεμένο διαδηλωτή στο πρόσωπο, την ώρα που γινόταν προσαγωγή με τη συνοδεία τουλάχιστον άλλων τριών αστυνομικών των ΥΜΑΤ, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ;

Ρωτάμε δημόσια , ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που χτύπησε και προπηλάκισε φωτορεπόρτερ, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ;

, ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που χτύπησε και προπηλάκισε φωτορεπόρτερ, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ; Ρωτάμε δημόσια , ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που έπνιξε στα χημικά άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ;

, ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που έπνιξε στα χημικά άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ; Ρωτάμε δημόσια , ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που χτύπησε και προπηλάκισε τον βουλευτή του ΜέΡΑ25 Κλέωνα Γρηγοριάδη, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ;

, ο «αστυνομικός» των ΥΜΑΤ, που χτύπησε και προπηλάκισε τον βουλευτή του ΜέΡΑ25 Κλέωνα Γρηγοριάδη, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ; Ρωτάμε δημόσια, ο «αστυνομικός» του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, που πριν δύο ημέρες, χτύπησε και προπηλάκισε διερχόμενο νέο άνθρωπο, γιατί εκεί που στάθηκε του… έκοβε τον αέρα, ανήκει ακόμη στην δύναμη της ΕΛΑΣ;

Αν δεν έχετε δώσει εσείς εντολές, περιμένουμε τις ενέργειες σας για να δείξετε τουλάχιστον την μη ανοχή σας σε συμπεριφορές που προσβάλλουν τη δημοκρατία μας και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

ΥΓ: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τα βίντεο που καταγράφουν τα παραπάνω απαράδεκτα γεγονότα, δεν παρακολουθείτε ούτε τηλεοπτικά κανάλια ούτε το διαδίκτυο, προτιθέμεθα να σας στείλουμε εμείς το σχετικό υλικό».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ23, Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει πως «Η αγριότητα των επιθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνεται στον τρόπο που χτυπάνε κόσμο που έχουν ήδη ακινητοποιήσει. Ο αυταρχικός κατήφορος της Μητσοτάκης ΑΕ δεν έχει πάτο, μαζί με τους χουλιγκανισμούς των ΜΑΤ. Ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ακόμα στη θέση του;».





