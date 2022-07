Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Καρδιοπάθειες: οι επιπλοκές και η προστασία του εμβολιασμού

Τι αποδεικνύει μελέτη για την προστασία που προσφέρει ο εμβολιασμός έναντι του κορονοϊού, από σοβαρές από σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Σε ενημέρωση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρονται τα εξής:

«Η συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης παραγόντων κινδύνου ή προϋπάρχουσας καρδιαγγειακής νόσου με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και θνητότητας σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 είναι δυστυχώς διαπιστωμένη ήδη από τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Εξάλλου, οι περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού δημιουργούν σοβαρότερες επιπλοκές σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και επιδεινώνουν την υποκείμενη νοσολογική οντότητα.

Ειδικότερα στην περίπτωση της λοίμωξης COVID-19 έχει παρατηρηθεί ένα ευρύ φάσμα καρδιακών επιπλοκών που εκτείνεται από την ασυμπτωματική αύξηση ειδικών μυοκαρδιακών ενζύμων όπως η τροπονίνη έως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και την επιδείνωση ή ανάπτυξη νέας καρδιακής ανεπάρκειας, την εμφάνιση αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή καθώς και την ανάπτυξη θρομβωτικών επιπλοκών όπως η πνευμονική εμβολή. Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά τη διάρκεια της νόσησης, της νοσηλείας και πρώιμα εντός του πρώτου μήνα από την έναρξη της λοίμωξης COVID-19, ενώ πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές στο καρδιαγγειακό σύστημα εντός του πρώτου χρόνου από τη λοίμωξη.

Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 μειώνει σημαντικά το κίνδυνο νοσηλείας, διασωλήνωσης και άλλων σοβαρών άμεσων επιπλοκών της λοίμωξης COVID-19 αλλά μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την επίδραση των εμβολίων στον μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό κίνδυνο μετά από λοίμωξη COVID-19. Πρόσφατα, μία μελέτη δημοσιευμένη στο έγκριτο περιοδικό Journal of American Medical Association (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794753) ανέδειξε σημαντικές πτυχές του μακροπρόθεσμου οφέλους του εμβολιασμού όχι στην πρόληψη βαριάς νόσησης αλλά στην προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα μετά τη νόσηση.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδρος Μπριασούλης (Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας), Κίμων Σταματελόπουλος (Καθηγητής Καρδιολογίας) και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτά που επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιδημιολογική επίδραση του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 όχι μόνο ως προς της αναπνευστικές επιπλοκές αλλά και σε άλλα συστήματα του οργανισμού.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από μια μεγάλη βάση με ασθενείς που παρακολουθούνται στο σύστημα υγείας της Νότιας Κορέας οι οποίοι διαγνώστηκαν με λοίμωξη COVID-19. Εξαιρέθηκαν οι ασθενείς που είχαν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου, είχαν νοσηλευτεί άνω των 30 ημερών ή είχαν πρόσφατο οξύ καρδιολογικό πρόβλημα τους τελευταίους τρείς μήνες. Οι ερευνητές συνέκριναν 62.727 ανεμβολίαστους ασθενείς με 168.310 πλήρως εμβολιασμένους. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας με περισσότερες συνοσηρότητας ωστόσο εμφάνισαν βαριά λοίμωξη COVID-19 λιγότερο συχνά σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ασθενείς εμφάνισαν άνω του 50% μείωση στον κίνδυνο οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου καθώς και εγκεφαλικού εντός τριών μηνών μετά τη λοίμωξη. Τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκαν ακόμη και μετά από στατιστική εξίσωση των διαφόρων συνοσυροτήτων καθώς και της βαρύτητας της λοίμωξης COVID-19 μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων.

Συμπερασματικά, η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να προκαλέσει συχνές και αυξημένης βαρύτητας επιπλοκές ειδικά σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ η χορήγηση του εμβολίου οδηγεί αποδεδειγμένα σε βελτιωμένα αποτελέσματα μεταξύ ευπαθών ασθενών με ένα ευρύ φάσμα καρδιαγγειακών προβλημάτων τόσο μέσω προστασίας από βαριά λοίμωξη αλλά και από απώτερες καρδιαγγειακές επιπλοκές μετά τη λοίμωξη».

