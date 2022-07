Χονγκ Κονγκ: Γιγαντοοθόνη έπεσε πάνω σε χορευτές (βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν συμμετέχοντες και θεατές σε συναυλία στο Χονγκ Κονγκ όταν μία γιγαντοοθόνη έφυγε από τη θέση της και έπεσε πάνω σε χορευτές στη σκηνή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της συναυλίας του γνωστού boy band Mirror στο Χονγκ Κονγκ το βράδυ της Πέμπτης

Θαυμαστές του συγκροτήματος είδαν μπροστά στα μάτια τους την τεράστια LED οθόνη να πέφτει και να καταπλακώνει δυο χορευτές.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.



Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie