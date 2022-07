Κοινωνία

Στο νοσοκομείο ο Αλέξης Κούγιας: “Δίνω άλλη μια μάχη στη ζωή μου”

Τι αναφέρει ο ποινικολόγος, ο οποίος υπεβλήθηκε σε επέμβαση, μετά απο επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Στο νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας νοσηλεύεται ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας.

Ο 71χρονος ποινικολόγος υπεβλήθη σε επέμβαση και αναρρώνει.

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει αναφέρθηκε και ο ίδιος σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Παρασκευή (29/7).

«Τις τελευταίες 15 ημέρες, μετά από μία απρόοπτη επιδείνωση της υγείας μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο, δίνοντας άλλη μία μάχη στη ζωή μου, την οποία και θα κερδίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση με αφορμή το δυστύχημα στην Αίγινα.

