Πολιτική

Μητσοτάκης - Μπέρμποκ: Ενεργειακή κρίση και ελληνοτουρκικά στην ατζέντα

Θέματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος συζητήθηκαν κατά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα ΥΠΕΞ.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις θέσεις της χώρας μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για την ανάγκη λήψης λήψη μέτρων ώστε οι αγορές της ενέργειας να επανέλθουν σε ομαλή λειτουργία, ενώ ανταλλάγησαν απόψεις και για την πρόσφατη πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού μείωσης της κατανάλωσης στη βιομηχανία έναντι αποζημίωσης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επανέλαβε ότι η κρίση στις τιμές της ενέργειας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Επιπλέον, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να καταστεί πύλη της Ε.Ε. για τη μεταφορά ενέργειας.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάγησαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών ενεργειών για την στήριξη του Κιέβου.



Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επανέλαβε την πάγια θέση της χώρας μας ότι η Ελλάδα επιθυμεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις κυριαρχίας αποτελούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ε.Ε.

Σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό, ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα φυλάσσει τα σύνορά της που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.



Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΞ, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία Μάρα Μαρινάκη, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ειδικό σύμβουλο των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα ενέργειας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ειδικό σύμβουλο των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα ενέργειας Άμος Χοχστάιν (Amos Hochstein).

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για να καταστεί κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

