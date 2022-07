Οικονομία

Eurostat: Στο 11,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις της Eurostat για την Ελλάδα. Νέο ιστορικό υψηλό χτύπησε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη.



Κατά 11,5% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Ένα μήνα πριν, η εκτίμηση της Eurostat για την Ελλάδα ήταν 11,6%, ενώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 12,1% ετησίως τον Ιούνιο.

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται σε νέο ιστορικό υψηλό και στο 8,9% τον Ιούλιο, από 8,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 8,7%.

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, ο υψηλότερος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται στην Εσθονία (22,7%) τον Ιούλιο και ο χαμηλότερος στη Μάλτα (6,5%).

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού, όπως αναφέρει το euro2day.gr, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (39,7%, έναντι 42,0% τον Ιούνιο) και ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (9,8%, έναντι 8,9% τον Ιούνιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (4,5%, έναντι 4,3% τον Ιούνιο) και υπηρεσίες (3,7%, έναντι 3,4% τον Ιούνιο).

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης καθοδηγεί τη λεηλασία του εισοδήματος των πολιτών

Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται «Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας έχει εδραιωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο κ. Μητσοτάκης και οι επιλογές του καθοδηγούν τη λεηλασία του εισοδήματος των πολιτών προστατεύοντας και ενισχύοντας την αισχροκέρδεια και τα καρτέλ. Η κυβέρνηση φέρει ακέραιες τις ευθύνες και για το ακραίο επίπεδο ακρίβειας και για τη μη προστασία της κοινωνίας».

Σε σχόλιο του Γραμματέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιάννη Κουτσούκου, αναφέρεται πως «Η σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης του ήδη πολύ υψηλού ετήσιου πληθωρισμού στα επίπεδα του 11,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Ιούλιο,υπενθυμίζει με τον πιο επώδυνο τρόπο ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει σε αντίθεση με τα πρόσκαιρα, εμβαλωματικά και αναποτελεσματικά μέτρα της Κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να κερδοσκοπεί ανερυθρίαστα εις βάρος των πολιτών μέσα από τους φόρους κατανάλωσης. Η χώρα παραμένει σταθερά, εν μέσω θέρους, ανάμεσα στις πέντε χώρες της Ευρωζώνης με τον μεγαλύτερο ετήσιο εναρμονισμένο πληθωρισμό και χωρίς σχέδιο για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Η προστασία των εισοδημάτων των ευάλωτων και των μικρομεσαίων νοικοκυριών παραμένει προκλητικά χαμηλά στην ατζέντα μιας Κυβέρνησης που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο πακέτο διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων στη Ιστορία».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο - Λέων: Όλα πιθανά για την αιτία θανάτου

Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό που “δεν θυμάται”

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά