Πολιτική

Μπέρμποκ για Αιγαίο: αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία των νησιών

Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα από την ΥΠΕΞ της Γερμανίας. Ο Νίκος Δένδιας έθεσε θέμα γερμανικών αποζημιώσεων και εξαγωγών όπλων στην Τουρκία.

Ζήτημα γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και των εξαγωγών των γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία έθεσε ξεκάθαρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του με τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, με την οποία συναντήθηκε μετά απο το τετ α τετ που είχε η ΥΠΕΞ της Γερμανίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Για την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Σημείωσε μάλιστα ότι η ρύθμισή του θέματος αυτού είναι ζήτημα Αρχής, θα είναι αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες και θα βελτιώσει σημαντικά τις Ελληνογερμανικές σχέσεις.

Ακόμη, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε το ζήτημα των εξαγωγών γερμανικού πολεμικού υλικού, κυρίως των υποβρυχίων, στην Τουρκία.

Σημείωσε την σαφή ελληνική θέση πως «τα υποβρύχια αυτά κινδυνεύουν να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων» και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει τα ίδια υποβρύχια, αλλά δεν απειλεί τους γείτονές της και δεν είναι αναθεωρητική δύναμη.

Ανέφερε δε ότι η Τουρκία, παρότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και κατέχει παράνομα έδαφος κράτους-μέλους ΕΕ, αναφερόμενος στην Κύπρο.

«Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό έδαφος και κανένας δεν έχει δικαίωμα να το αμφισβητήσει αυτό», ξεκαθάρισε από την πλευρά της η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών.

«Η δική μου κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

