Πειραιάς - Έξοδος: “Βουλιάζουν” τα πλοία το τριήμερο (εικόνες)

Διψήφια η αύξηση στην επιβατική κίνηση σε σχέση με το 2021. Πόσοι ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν προς Αργοσαρωνικό και Αιγαίο, μέχρι και την Κυριακή.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 23. 539 επιβάτες με 4. 776 οχήματα, με 64 δρομολόγια πλοίων με προορισμούς νησιά των Κυκλάδων, την Κρήτη, την Ρόδο και το βόρειο Αιγαίο.

Αύριο Σάββατο, αναμένεται για τους ίδιους προορισμούς να αναχωρήσουν 29.451 επιβάτες με 6.391 ΙΧ, ενώ την Κυριακή 22.357 επιβάτες με 4.670 οχήματα.

Αν συμπεριληφθούν τα πλοία που αναχωρούν για προορισμούς του Αργοσαρωνικού, που καθημερινά υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούν περίπου 10.000 επιβάτες, το τριήμερο μέχρι την Κυριακή, αναμένεται να αναχωρήσουν περισσότεροι από 100.000 επιβάτες, μόνο από το λιμάνι του Πειραιά.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις κρατήσεις που έγιναν μέχρι και την Πέμπτη, στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Διψήφια η αύξηση στην επιβατική κίνηση

Από τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, προκύπτει ότι στο διάστημα 1-27 Ιουλίου, είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά, για όλους τους προορισμούς, συνολικά 658.421 επιβάτες και από το λιμάνι της Ραφήνας συνολικά 149.699 Επιβάτες.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 12,3% της κίνησης από το λιμάνι του Πειραιά και 11,6% από το λιμάνι της Ραφήνας..

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021 (1-27 Ιουλίου, είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά 585.787 επιβάτες, ενώ το 2019, την ίδια περίοδο, είχαν αναχωρήσει 727.126 επιβάτες.

