Προϊόντα – “μαϊμού” γέμισαν την Λευκάδα (εικόνες)

Κατασχέθηκαν χιλιάδες απομιμητικά είδη ένδυσης τσάντες, ρολόγια και άλλα αξεσουάρ γνωστών εταιρειών.

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από κλιμάκια της Δ.Ι.Μ.Ε.Α., στις 28 και 29 Ιουλίου, στη Λευκάδα, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.000 τεμάχια απομιμητικών ειδών ένδυσης, τσάντες, ρολόγια και άλλα αξεσουάρ με εμπορικά σήματα μεγάλων διεθνών οίκων.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 37.000 ευρώ για εμπορία και διακίνηση παραποιημένων αγαθών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την Επικράτεια.

