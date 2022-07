Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ναύπακτο, αισθητός σε πολλές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Φωκίδας και της Κορινθίας. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 16:45, σε περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Φωκίδας και της Κορινθίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά της περιοχής Μαραθιά, Φωκίδας, κοντά στην Ναύπακτο, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιγίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: Ηλεκτρονική απάτη... στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσουβάλα

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά