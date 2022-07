Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη – Λύματα: Τι δείχνουν οι τάσεις στο ιικό φορτίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία από την έρευνα του ΑΠΘ, για την εικόνα του ιικού φορτίου που δείχνουν τα λύματα.

Τάση επιπέδωσης της επιδημιολογικής καμπύλης σε εβδομαδιαία βάση αποτυπώνεται στις πιο πρόσφατες μετρήσεις της συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) από τα μέσα Ιουλίου και μετά παρατηρούνται διακυμάνσεις μεταξύ των μετρήσεων και περιοδικές εξάρσεις στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου γύρω από ένα σχετικά στ αθερό επίπεδο, ενώ η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ συνεκτιμά τις σημαντικές πληθυσμιακές μεταβολές που χαρακτηρίζουν την θερινή περίοδο, λόγω των διαρκών μετακινήσεων πολιτών από και προς την πόλη.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τρίτης 26/07/2022 και της Τετάρτης 27/07/2022 είναι:

Οριακά αυξημένη (+25%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Κυριακής 24/07/2022 και της Δευτέρας 25/07/2022.

Σταθερή (+8%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τρίτης 19/07/2022 και Τετάρτης 20/07/202.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: Ηλεκτρονική απάτη... στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσουβάλα

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Παναθηναϊκός: Ο Βέρμπιτς έφτασε Αθήνα και υπογράφει