Κύργιος: Αναβλήθηκε η δίκη στην οποία κατηγορείται για επίθεση

Ο φιναλίστ του Wimbledon απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση όπως του ζήτησε ο δικηγόρος του.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης του Αυστραλού τενίστα, Νικ Κύργιου, σχετικά με την κατηγορία επίθεσης, αναβλήθηκε για τρεις εβδομάδες.

Η κατηγορία αφορά σε ένα περιστατικό, που συνέβη τον Δεκέμβριο του 2021 και τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι σχετίζεται με μια καταγγελία που έκανε ένας πρώην συνεργάτης του πρωταθλητή.

Ο Κύργιος, ο οποίος ρωτήθηκε για την κατηγορία σε συνέντευξη Τύπου στο Wimbledon αυτόν τον μήνα, είπε ότι ο δικηγόρος του, τον συμβούλευσε να μην σχολιάσει το ζήτημα.

Ο 27χρονος τενίστας, επρόκειτο να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου της Καμπέρα την επόμενη Τρίτη, αλλά η υπόθεση θα εκδικασθεί στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το αυστραλιανό Associated Press.

Ο Κύργιος, βρίσκεται στην 47η θέση στον κόσμο κι έχει προγραμματίσει να λάβει μέρος στο Western & Southern Open του επόμενου μήνα, το Masters 1000 event στο Σινσινάτι του Οχάιο, που θα διεξαχθεί δύο εβδομάδες πριν αρχίσει το U.S. Open, στην Νέα Υόρκη στις 29 Αυγούστου.

