Οικονομία

ΔΕΗ – Λογαριασμοί ρεύματος: Πληρωμή σε άτοκες δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πως και σε πόσες δόσεις μπορεί να πληρωθεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ, άτοκα.

Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών με πιστωτική κάρτα σε έως 6 άτοκες δόσεις, μέσω όλων των τραπεζών προσφέρει από τις 28 Ιουλίου η ΔΕΗ.

Η δυνατότητα αφορά ποσά από 200 ευρώ και πάνω, με πιστωτικές κάρτες VISA, MasterCard και Diners.

«Η ΔΕΗ πάντα δίπλα στους πελάτες της δημιουργεί νέες υπηρεσίες και βελτιώνει την εξυπηρέτησή τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχει διευκολύνσεις κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης», τονίζει η επιχείρηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο - Λέων: Όλα πιθανά για την αιτία θανάτου