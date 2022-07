Οικονομία

ΗΠΑ: Οι νέες κυρώσεις στην Ρωσία

Νέες κυρώσεις στη Μόσχα ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Στη λίστα ακόμη δύο πρόσωπα.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος δύο φυσικών προσώπων (Ναταλία Μπουρλίνοβα και Αλεξάντρ Ιόνοφ) και τεσσάρων οντοτήτων από τη Ρωσία που φέρονται να υποστηρίζουν την κακόβουλη επιρροή του Κρεμλίνου διεθνώς και τις απόπειρες παρέμβασης σε εκλογές άλλων χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (Ναταλία Μπουρλίνοβα και Αλεξάντρ Ιόνοφ) και οι οντότητες που κατονομάζονται διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις «προσπάθειες της Ρωσίας να χειραγωγήσει και να αποσταθεροποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους και τους εταίρους τους, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας».

