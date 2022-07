Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Βέρμπιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο 28χρονος άσος. Η ανακοίνωση των "πράσινων".

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεγάλη μεταγραφή του Μπένιαμιν Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (29/7) την απόκτηση του διεθνούς Σλοβένου εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025.

Ο 28χρονος άσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Ντινάμο Κιέβου, καθώς έκανε χρήση της διάταξης της FIFA που επιτρέπει σε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ρωσικές και ουκρανικές ομάδες να αναστείλουν τα συμβόλαιά τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης κι έγινε κι επίσημα μέλος του Παναθηναϊκού. Οι ετήσιες αποδοχές του θα είναι 850.000 ευρώ, ενώ στο deal έχουν συμπεριληφθεί και μπόνους στόχων και συμμετοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σλοβένου μεσοεπιθετικού, Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Το συμβόλαιο του Βέρμπιτς με το Τριφύλλι έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2025.

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1993 στη Σέλιε της Σλοβενίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από την ομάδα της γενέτειράς του, τη Σέλιε. Στα 19 του σκόραρε στον τελικό Κυπέλλου, όμως δεν χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του αφού η Μάριμπορ επικράτησε στα πέναλτι. Τρεις φορές έφτασε στον τελικό Κυπέλλου Σλοβενίας με τη Σέλιε, αλλά δεν πανηγύρισε καμία. Στα 21 του ήταν ηγέτης της Σέλιε, πρώτος της σκόρερ και κατόρθωσε να κληθεί στην εθνική Ανδρών της Σλοβενίας. Όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα από την Κοπεγχάγη. Η κορυφαία ομάδα της Δανίας τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2015.

Στη Δανία ο Βέρμπιτς άφησε το αποτύπωμά του. Σκόραρε τρία λεπτά μετά το ντεμπούτο του στην Κοπεγχάγη και έγινε συλλέκτης τίτλων με δύο νταμπλ σε 2,5 σεζόν που έπαιξε στην ομάδα της Δανίας. Τον Ιανουάριο του 2018 η Ντινάμο Κιέβου τον αγόρασε από την Κοπεγχάγη και δεν το μετάνιωσε. Στην Ουκρανία ο Βέρμπιτς συνέχισε να κάνει αυτό που γνωρίζει καλά: να αναστατώνει τις αντίπαλες άμυνες και να σκοράρει. Στέφθηκε μία φορά πρωταθλητής και δύο κυπελλούχος, εκ των οποίων τη μία φορά ήταν πρωταγωνιστής σκοράροντας το μοναδικό γκολ της Ντινάμο Κιέβου, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι, όπου μάλιστα ευστόχησε και πανηγύρισε το τρόπαιο.

Τον περασμένο Μάρτιο εκμεταλλεύτηκε τη σχετική ντιρεκτίβα της UEFA λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και έπαιξε δύο μήνες δανεικός στην πολωνική Λέγκια Βαρσοβίας. Επέστρεψε στη Ντινάμο και αγωνίστηκε στα προκριματικά του Champions League στους αγώνες κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Βέρμπιτς είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Σλοβενίας με 43 συμμετοχές και 5 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Μπένιαμιν στον Παναθηναϊκό!».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: Η Γερμανία έχασε την αμεροληψία της στα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μιχαηλίδης: Σταματά την απεργία πείνας - Το κείμενό του

ΕΛΑΣ: Ηλεκτρονική απάτη... στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσουβάλα