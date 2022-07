Οικονομία

ΑΑΔΕ - Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 98 εκατ. λαθραία τσιγάρα

Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε 9 κοντέινερ με εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα.

(εικόνα αρχείου)

Ένα ακόμη γερό κτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων κατάφεραν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στον Πειραιά. Χρησιμοποιώντας το ειδικό μηχάνημα X-RAY, τον σκύλο ανιχνευτή Kal, και το λογισμικό για την ανάλυση κινδύνου και τη στόχευση ύποπτων φορτίων, εντόπισαν εννέα κοντέινερ, τα οποία περιείχαν 98 εκατομμύρια τσιγάρα. Οι αναλογούντες φόροι και δασμοί είναι ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Τρία εμπορευματοκιβώτια προήλθαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κίνα, εκφορτώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, με τελικούς παραλήπτες εταιρείες στο Μαυροβούνιο και στην Σλοβακία. Για να μην κινήσουν υποψίες, οι διακινητές τα είχαν δηλώσει ως εμπόρευμα «Χαρτί Εκτύπωσης» και «Χάρτινες Σακούλες». Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα υπήρχαν μόνο στις πρώτες δύο σειρές φόρτωσης κάθε κοντέινερ, με στόχο να αποπροσανατολίσουν τις διωκτικές αρχές και να κρύψουν τις κούτες με τα τσιγάρα, που αποτελούσαν το υπόλοιπο εμπόρευμα.

Τα υπόλοιπα έξι κοντέινερ ξεκίνησαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα και την Ταϊλάνδη, και, μέσω του λιμανιού του Πειραιά, προορίζονταν για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στα φορτωτικά έγγραφα ήταν δηλωμένα ως «Εργαλεία, Υποδήματα και Γεννήτριες». Ωστόσο, και εδώ, αυτά τα προϊόντα βρίσκονταν μόνο στις δύο πρώτες σειρές εκφόρτωσης. Ο εντοπισμός των τριών εξ αυτών προήλθαν από συνεργασία της ΑΑΔΕ με ξένες διωκτικές υπηρεσίες και των υπολοίπων τριών με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο.

Αυτήν τη στιγμή, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν εντείνει τις έρευνές τους για να εντοπίσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και εταιρείες, ενώ πιστεύεται ότι το διεθνές αυτό κύκλωμα είναι ακόμα μεγαλύτερο, με πλοκάμια σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες.

