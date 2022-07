Κόσμος

Συντριβή ελικοπτέρου με διασώστες στη Γεωργία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και οι οκτώ επιβαίνοντες. Εθνικό πένθος στην χώρα. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ένα ελικόπτερο της συνοριοφυλακής συνετρίβη σήμερα σε φαράγγι, στη βόρεια Γεωργία, παρασύροντας στον θάνατο τους οκτώ επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Το ελικόπτερο προσπαθούσε να προσεγγίσει απόκρημνη περιοχή στην οποία είχαν εγκλωβιστεί αιωροπτεριστές.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ελικόπτερο – στο οποίο επέβαιναν τέσσερα μέλη πληρώματος και τέσσερις διασώστες – κατέπεσε και συνετρίβη στο φαράγγι κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Γκουνταούρι. Βίντεο που μεταδίδουν τα γεωργιανά μέσα ενημέρωσης έχουν καταγράψει τη στιγμή της συντριβής και την έκρηξη που ακολούθησε.

«Δυστυχώς, οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας Βάχτανγκ Γκομελαούρι. Λίγη ώρα αργότερα, ο πρωθυπουργός Ιρακλί Γκαριμπασβίλι κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την αυριανή (30η Ιουλίου) λόγω της πολύνεκρης τραγωδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραχάσι Λασιθίου: Έβαλε τη φωτιά για να χαλάσει το πανηγύρι του διπλανού καφενείου

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΔΕΗ – Λογαριασμοί ρεύματος: Πληρωμή σε άτοκες δόσεις