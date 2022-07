Κοινωνία

Λαχαναγορά Ρέντη - Θάνατος 47χρονου: Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας είχε βρεθεί δεμένος στο λαιμό με tie wrap μέσα σε φορτηγό αυτοκίνητο.

Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αναφορικά με το θάνατο του 47χρονου στην Λαχαναγορά του Ρέντη.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε, το πρωί στις 11:15, νεκρός με δεματικά καλωδίων στο λαιμό μέσα σε φορτηγό, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ στην οδό Κένεντι, στη Λαχαναγορά.

Το πτώμα βρέθηκε στη θέση του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για επαγγελματία οδηγό.

Στο σημείο έφτασαν περιπολικά της αστυνομίας που διεξήγαγαν έρευνες για το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραχάσι Λασιθίου: Έβαλε τη φωτιά για να χαλάσει το πανηγύρι του διπλανού καφενείου

Γιάννης Μιχαηλίδης: Σταματά την απεργία πείνας - Το κείμενό του

ΑΑΔΕ - Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 98 εκατ. λαθραία τσιγάρα