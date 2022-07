Life

Γουίλ Σμιθ: Η συγνώμη στον Κρις Ροκ για το χαστούκι στα Όσκαρ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γουίλ Σμιθ δήλωσε σήμερα πως είναι «βαθύτατα μετανιωμένος» και εξήγησε γιατί δεν ζήτησε συγνώμη αμέσως μετά το επεισόδιο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γουίλ Σμιθ δήλωσε σήμερα πως είναι «βαθύτατα μετανιωμένος» για το χαστούκι στον Κρις Ροκ κατά τη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, συμπληρώνοντας ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ο Γουίλ Σμιθ ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο έδωσε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται με την επίθεση επί σκηνής κατά του Κρις Ροκ στην τελετή απονομής του περασμένου Μαρτίου, αφότου ο παρουσιαστής έκανε ένα κακόγουστο αστείο για την εμφάνιση της συζύγου του Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ.

«Είμαι βαθύτατα μετανιωμένος», τόνισε ο Σμιθ και συμπλήρωσε: «Είμαι άνθρωπος και έκανα ένα λάθος». Ο διάσημος ηθοποιός σημείωσε ότι είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει τον Κρις Ροκ, αλλά «το μήνυμα που έλαβα ήταν πως δεν ήταν έτοιμος να (μου) μιλήσει».

«Κρις, σου ζητώ συγγνώμη! Η συμπεριφορά μου ήταν απαράδεκτη. Είμαι εδώ όποτε νιώσεις έτοιμος να μιλήσουμε», είπε απευθυνόμενος στον Ροκ.

Λίγη ώρα μετά το επεισόδιο, ο Γουίλ Σμιθ εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια κατά την παραλαβή του Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς» (King Richard), στην οποία υποδύεται τον πατέρα των Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς, δύο εκ των μεγαλύτερων αστεριών στο παγκόσμιο τένις.

Εξηγώντας γιατί δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Κρις Ροκ στην ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Γουίλ Σμιθ είπε: «Ήμουν θολωμένος εκείνη τη στιγμή».

