Ευλογιά των πιθήκων: Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη

Σε ποια χώρα της γηραιάς ηπείρου καταγράφηκε η πρώτη απώλεια ασθενούς, από επιπλοκές της ευλογιάς των πιθήκων. Είναι μόλις ο δεύτερος θάνατος εκτός Αφρικής.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο εξαιτίας επιπλοκών της ευλογιάς των πιθήκων. Σημειωτέον ότι πρόκειται για τον πρώτο θάνατο στην Ευρώπη και μόλις τον δεύτερο εκτός Αφρικής στο φετινό ξέσπασμα της ασθένειας.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας είχε ανακοινώσει τον θάνατο ενός 41χρονου με υποκείμενα νοσήματα εξαιτίας επιπλοκών της ευλογιάς των πιθήκων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν αναφερθεί μόλις πέντε θάνατοι παγκοσμίως, όλοι στην αφρικανική ήπειρο. Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα, το μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού.

Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Υγείας αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον ασθενή που απεβίωσε.

Η τελευταία έκθεση τον υγειονομικών αρχών έκανε λόγο για 4.298 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Ισπανία, εκ των οποίων 120 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη ακόμη 12 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα.

